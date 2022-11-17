17 ноября 2022, 14:44

Мобилизованный из Ростовской области погиб на Украине

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Рядовой Александр Солопов погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Сальского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель там не менее 70 уроженцев Ростовской области.

"Кавказский узел" писал, что доброволец Артур Чибиян стал 69-м уроженцем Ростовской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Рядовой Александр Солопов погиб в ходе военной операции на Украине, сообщила сегодня администрация Сальского района. Он был мобилизован 5 октября, служил в должности стрелка-санитара. Солопову было 55 лет, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации. 

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее ги уроженцев Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Власти Кропоткина сообщили о гибели добровольца на Украине", "Администрация Каспийска сообщила о гибели трех военных на Украине", "Три мобилизованных из Ростовской области погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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