Власти сообщили о гибели в спецоперации жителя Ростовской области

17 ноября 2022, 10:48

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Житель Мясниковского района Артур Чибичян погиб на Украине, всего с начала военной операции официально подтверждена гибель там не менее 69 уроженцев Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", 68 погибшим на Украине из числа уроженцев Ростовской области был командир взвода морской пехоты Алексей Стрекозов.

Артур Чибичян родился и вырос в селе Чалтырь Мясниковского района. Окончил восемь классов сельской школы и работал водителем на машине скорой помощи, а затем механизатором в колхозе. В апреле он записался в ряды добровольцев для участия в спецоперации на Украине. 12 сентября Чибичян погиб в боях под Артемовском, сказано в сообщении, опубликованном 16 ноября в 12:00 мск на странице администрации Мясниковского района в соцсети "Вконтакте". Сегодня к 11:00 мск пост набрал 1,3 тысячи просмотров.

По данным администрации, Артур Чибичян награжден орденом Мужества посмертно и отмечен наградами ЧВК "Вагнер", руководства ЛНР. Погибший похоронен на кладбище в селе Чалтырь, ему было 40 лет, говорится в сообщении.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 69 уроженцев Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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