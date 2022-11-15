Лейтенант из Ростовской области погиб на Украине

15 ноября 2022, 22:24

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Командир взвода морской пехоты Алексей Стрекозов погиб на Украине, сегодня в поселке Розет открыта мемориальная доска. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 68 уроженцев Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", администрация Сальского района сообщила сегодня о гибели мобилизованных Андрея Денисенко, Вячеслава Шломы и Алексея Ктитарова, общее число погибших на Украине уроженцев Ростовской области достигло 67.

В Комиссаровской средней школе поселка Розет Красносулинского района сегодня установили мемориальную доску погибшему на Украине 24-летнему Алексею Стрекозову, сообщил корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

Алексей проходил службу по контракту, служил командиром взвода морской пехоты. Погиб 20 марта. За мужество и отвагу, проявленные при выполнение боевого задания указом президента Российской Федерации, награждён орденом Мужества (посмертно).

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 68 уроженцев Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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