в поселке Розет открыта мемориальная доска погибшему Алексею Стрекозову. Фото Сергея Снежина для "Кавказского узла"

15 ноября 2022, 22:24

Лейтенант из Ростовской области погиб на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Командир взвода морской пехоты Алексей Стрекозов погиб на Украине, сегодня в поселке Розет открыта мемориальная доска. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 68 уроженцев Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", администрация Сальского района сообщила сегодня о гибели мобилизованных Андрея Денисенко, Вячеслава Шломы и Алексея Ктитарова, общее число погибших на Украине уроженцев Ростовской области достигло 67.

В Комиссаровской средней школе поселка Розет Красносулинского района сегодня установили мемориальную доску погибшему на Украине 24-летнему Алексею Стрекозову, сообщил корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

Алексей проходил службу по контракту, служил командиром взвода морской пехоты. Погиб 20 марта. За мужество и отвагу, проявленные при выполнение боевого задания указом президента Российской Федерации, награждён орденом Мужества (посмертно).

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 68 уроженцев Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Военврач из Дагестана погиб на Украине", "Контрактник из Волжского погиб на Украине", "Администрация Волжского сообщила о гибели подполковника на Украине".

Автор: Сергей Снежин источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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