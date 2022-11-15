Три мобилизованных из Ростовской области погибли на Украине

15 ноября 2022, 15:14

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Рядовой Андрей Денисенко, сержант Вячеслав Шлома и старший сержант Алексей Ктитаров погибли на Украине, сообщила сегодня администрация Сальского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 67 уроженцев Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", житель Сальска Руслан Абдурасулов стал 64-м уроженцем Ростовской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Администрация Сальского района сообщила сегодня о гибели трех земляков на Украине. Рядовой Андрей Денисенко, сержант Вячеслав Шлома и старший сержант Алексей Ктитаров были мобилизованы 19 октября. Денисенко и Шлома погибли 26 октября, Ктитаторов - 8 ноября, сообщила сегодня администрация Сальского района.

Андрей Денисенко родился в городе Семикаракорск Ростовской области. Ему было 33 года. У него остались жена и двое детей, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Вячеславу Шломе было 34 года, он родом из села Самарское Азовского района. Другие подробности о нем не указаны.

34 года было и Алексею Ктитарову, он служил механиком-водителем. У него остались жена и двое детей, говорится в сообщении.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 67 уроженцев Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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