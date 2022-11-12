Руслан Абдурасулов. Скриншот фотографии из ТГ-канала администрации Сальского района от 11.11.22, https://t.me/salsk_donlandru/4798

12 ноября 2022, 00:49

Мобилизованный из Ростовской области погиб на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Житель Сальска Руслан Абдурасулов погиб на Украине. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 64 уроженцев Ростовской области.

"Кавказский узел" писал, что Никита Ильенков стал 63-м уроженцем Ростовской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Рядовой Руслан Абдурасулов погиб на Украине, его похороны состоялись в Сальске, сообщила 11 ноября администрация Сальского района.

Руслану было 30 лет. В сентябре он был мобилизован, а 1 ноября погиб. У Абдурасулова остались жена и дочь, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 64 уроженцев Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Военврач из Дагестана погиб на Украине", "Мобилизованный житель Волгоградской области погиб на Украине", "Администрация Волжского сообщила о гибели подполковника на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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