Власти Кропоткина сообщили о гибели добровольца на Украине

16 ноября 2022, 19:47

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Доброволец Герман Шустов погиб на Украине, сообщила администрация Кропоткина. С начала военной операции власти подтвердили гибель на Украине не менее 54 уроженцев Кубани.

Доброволец Герман Шустов погиб на Украине, сообщила администрация Кропоткина.

Как писал "Кавказский узел", Денис Чинчиковский стал 53-м уроженцем Кубани, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Герман Шустов погиб на Украине, на военную операцию он отправился добровольцем в сентябре, сообщила 15 ноября администрация Кропоткина.

Герману было 29 лет. После окончания школы отслужил в армии, закончил техникум, получил специальность техника, работал в Москве в транспортной компании. 15 ноября он был похоронен с воинскими почестями, говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.

Таким образом, с начала военной операции на Украине подтверждена гибель не менее 54-х уроженцев Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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