16 ноября 2022, 15:43

Администрация Каспийска сообщила о гибели трех военных на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Старший прапорщик Байрам Магомедов и сержанты Замира Мисриханова и Магомедрасул Расулов погибли на Украине, сообщила сегодня администрация Каспийска. С начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 254 уроженцев Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", старшина Замир Алисултанов стал 251- уроженцем Дагестана, чью гибель на Украине подтвердили власти.

Трое военнослужащих каспийчан, погибших на Украине, посмертно награждены орденами Мужества - сержант Магомедрасул Расулов, сержант Замира Мисриханова и старший прапорщик Байрам Магомедов, сообщила сегодня администрация Каспийска в своем Telegram-канале.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 254 уроженца Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

"Кавказский узел" также писал, что аналитики Telegram-канала "Можем объяснить" предположили, исходя из установленных размеров компенсаций за смерть и ранения участников военной операции на Украине, данных о соотношении числа погибших к раненым, что более 15 тысяч семей получили выплаты за гибель родных. Из озвученных властями Дагестана размеров и суммы выплат семьям погибших следует, что деньги перечислены родным не менее 318 уроженцев республики.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Мобилизованный волгоградец погиб на Украине", "Лейтенант из Ростовской области погиб на Украине", "Три мобилизованных из Ростовской области погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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