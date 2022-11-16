Администрация Каспийска сообщила о гибели трех военных на Украине

16 ноября 2022, 15:43

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Старший прапорщик Байрам Магомедов и сержанты Замира Мисриханова и Магомедрасул Расулов погибли на Украине, сообщила сегодня администрация Каспийска. С начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 254 уроженцев Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", старшина Замир Алисултанов стал 251- уроженцем Дагестана, чью гибель на Украине подтвердили власти.

Трое военнослужащих каспийчан, погибших на Украине, посмертно награждены орденами Мужества - сержант Магомедрасул Расулов, сержант Замира Мисриханова и старший прапорщик Байрам Магомедов, сообщила сегодня администрация Каспийска в своем Telegram-канале.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 254 уроженца Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

"Кавказский узел" также писал, что аналитики Telegram-канала "Можем объяснить" предположили, исходя из установленных размеров компенсаций за смерть и ранения участников военной операции на Украине, данных о соотношении числа погибших к раненым, что более 15 тысяч семей получили выплаты за гибель родных. Из озвученных властями Дагестана размеров и суммы выплат семьям погибших следует, что деньги перечислены родным не менее 318 уроженцев республики.

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