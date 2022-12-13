Два уроженца дагестанских сел убиты на Украине

13 декабря 2022, 14:28

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Кайтарбий Елманбетов и Сулейман Сулейманов погибли на Украине, сообщили администрации Ногайского и Карабудахкентского районов. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там не менее 288 уроженцев Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что местные власти сообщили о гибели на Украине семи уроженцев Дагестана, общее число погибших достигло 286.

О гибели на Украине Кайтарбия Елманбетова стало известно из сообщения в Telegram-канале администрации Ногайского района от 12 декабря об открытии в школе села Терекли-Мектеб парты героя.

Администрация Карабудахкентского района проинформировала сегодня в своем Telegram-канале о гибели на Украине уроженца села Зеленоморск Сулеймана Сулейманова. Другие подробности о погибшем в сообщении не указаны.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 288 уроженцев Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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