13 декабря 2022, 14:28

Два уроженца дагестанских сел убиты на Украине

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Кайтарбий Елманбетов и Сулейман Сулейманов погибли на Украине, сообщили администрации Ногайского и Карабудахкентского районов. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там не менее 288 уроженцев Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что местные власти сообщили о гибели на Украине семи уроженцев Дагестана, общее число погибших достигло 286.

О гибели на Украине Кайтарбия Елманбетова стало известно из сообщения в Telegram-канале администрации Ногайского района от 12 декабря об открытии в школе села Терекли-Мектеб парты героя.

Администрация Карабудахкентского района проинформировала сегодня в своем Telegram-канале о гибели на Украине уроженца села Зеленоморск Сулеймана Сулейманова. Другие подробности о погибшем  в сообщении не указаны. 

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 288 уроженцев Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Администрация Моздокского района сообщила о гибели военного на Украине", "Стало известно о гибели на Украине уроженца Азовского района", "Житель Северной Осетии погиб в зоне военной операции".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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