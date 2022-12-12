Власти сообщили о гибели на Украине семерых жителей Дагестана

12 декабря 2022, 20:39

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Иса Адамов, Заур Курбанов, Васиф Гаджиев, Абдулкерим Селимов, Хизри Абдулаев, Абдулмеджид Темирханов, Арсен Багоматов погибли на Украине, сообщили администрации Табасаранского и Сергокалинского районов. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 286 жителей Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что Исрапил Ибрагимов, Имирбек Сеферов и Мурад Мамедов погибли на Украине, общее число жителей Дагестана, гибель которых подтвердили власти, достигло 279.

Иса Адамов погиб на Украине, в селении Дюбек ему открыли мемориальную доску, сообщила сегодня администрация Табасаранского района.

Адамов в 2012 году окончил школу, далее учился в Михайловской военной артиллерийской академии. Принимал участие в СВО, служил в звании капитана. Погиб 4 октября в Харьковской области, указано в сообщении в Telegram-канале администрации.

9 декабря районная администрация также сообщила о гибели на Украине росгвардейцев Заура Курбанова и Васифа Гаджиева.

10 декабря районные власти проинформировали о гибели на Украине 23-летнего водителя-механика Абдулкерима Селимова, который отправился на военную операцию добровольцем, указано в других сообщения в Telegram-канале администрации Табасаранского района.

На Украине погибли Хизри Абдулаев, Абдулмеджид Темирханов, Арсен Багоматов, сообщила 9 декабря администрация Сергокалинского района в своем Telegram-канале. Другие подробности о погибших в сообщении не указаны.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 286 уроженцев Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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