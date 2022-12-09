09 декабря 2022, 18:45

Власти сообщили о гибели на Украине трех уроженцев Дагестана

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Исрапил Ибрагимов, Имирбек Сеферов и Мурад Мамедов погибли на Украине, сообщили сегодня администрации Хасавюрта и Дербента. С начала военной операции  на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 279 уроженцев Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что рядовой Курамагомед Касумов стал 276-м уроженцем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Младший сержант войск Росгвардии Исрапил Ибрагимов погиб на Украине, в школе Хасавюрта № 3 сегодня открыта мемориальная доска, сообщила сегодня администрация Хасавюрта в своем Telegram-канале.

О гибели Имирбека Сеферова и Мурада Мамедова на Украине стало известно из сегодняшней публикации на сайте администрации Дербента об открытии мемориальных досок погибшим участникам специальной военной операции. Другие подробности о погибших в сообщении не указаны.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 279 уроженцев Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Военный из Астраханской области погиб на Украине", "Стало известно о гибели на Украине жителя Егорлыкского района", "Власти Кропоткина сообщили о гибели военного на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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