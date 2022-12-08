В администрации Ботлихского района передали орден Мужества матери Курамагомеда Касумова. Скриншот https://t.me/botlikh_official/1889?single

08 декабря 2022, 14:46

Уроженец Дагестана погиб на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Рядовой Курамагомед Касумов погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Ботлихского района. С начала военной операции  на Украине официально подтверждена гибель там не менее 276 уроженцев Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что подполковник Гаджикурбан Магомедов стал как минимум 275-м уроженцем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти

Рядовой Курамагомед Касумов  -  выходец из села Алак, проживал в Тамбовской области, куда переехала его семья. В администрации Ботлихского района сегодня передали орден Мужества его матери, следует из сообщения в Telegram-канале районной администрации.

Курамагомед отправился на военную операцию на Украине в самом ее начале. У него остались двое несовершеннолетних детей, говорится в сообщении. 

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 276 уроженцев Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Власти подтвердили гибель на Украине военного из Новочеркасска", "Полицейский из Чечни погиб на Украине", "Военный из Ростовской области погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

08 декабря 2022, 15:31

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