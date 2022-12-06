06 декабря 2022, 15:56

Подполковник из Дагестана погиб на Украине

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Гаджикурбан Магомедов погиб на Украине, сообщило сегодня Минобрнауки Дагестана. С начала военной операции власти подтвердили гибель на Украине как минимум 275 уроженцев Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что Махти Мурзаев стал 274-м уроженцем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Подполковник Гаджикурбан Магомедов погиб в сентябре этого года в ходе военной операции на Украине. В штабную машину, в которой ехал подполковник, попали две  ракеты, сообщило сегодня Миноборнауки Дагестана в своем Telegram-канале.

После окончания университета Гаджикурбан Магомедов преподавал в школе № 1 города Дагестанские Огни. Командование войсковой части, в которой служил подполковник, обратилось в администрацию города с просьбой увековечить память погибшего, назвав школу его именем, говорится в сообщении на сайте ведомства от 2 декабря. 

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 274 уроженцев Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Военный из Ростовской области погиб на Украине", "Власти Багаевского района подтвердили гибель земляка на Украине", "Пятеро добровольцев из Грузии погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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