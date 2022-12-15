Похоронены двое погибших на Украине жителей Дагестана

15 декабря 2022, 16:31

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Махач Саидов и Тимур Омаров погибли на Украине, сегодня состоялись их похороны, сообщила администрация Казбековского района. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 292 уроженцев Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что Нияз Меликов и Салман Сулейманов погибли на Украине, общее число уроженцев Дагестана, о гибели которых в зоне военной операции на Украине сообщали власти, достигло 290.

Махач Саидов из селения Дылым и Тимур (Иса) Омаров из селения Ленинаул погибли в ходе военной операции на Украине, сегодня состоялись их похороны, сообщила администрация Казбековского района в своем Telegram-канале. Другие подробности о погибших в сообщении не указаны.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 292 уроженцев Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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