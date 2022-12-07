Пикетчик из Полтавской попросил Кондратьева вмешаться в ситуацию со свалкой

07 декабря 2022, 11:56

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Житель станицы Полтавской Сергей Черномаз провел одиночный пикет у здания администрации Кубани, призвав губернатора Вениамина Кондратьева подключиться к закрытию мусорного полигона.

Как писал "Кавказский узел", 30 ноября Арбитражный суд Краснодарского края отказался удовлетворить иск администрации Красноармейского района о закрытии мусорного полигона в станице Полтавской. Также суд отклонил просьбы активистов провести экологическую экспертизу и запросить данные проверки Роспотребнадзора.

Жители станицы Полтавской жалуются на проблемы с экологией из-за мусорного полигона, куда свозятся бытовые отходы из других районов. 5 сентября протестующие станичники перекрыли дорогу мусоровозам. Администрация района направила в суд иск с требованием закрыть мусорный полигон, сообщил 8 сентября глава муниципалитета Юрий Васин.

Житель станицы Полтавской Сергей Черномаз провел 6 декабря одиночный пикет, сообщил поздно вечером того же дня блогер и журналист Игорь Щербацкий в своем телеграм-канале "ne_nowosti".

"Он выразил мнение всех жителей станицы Полтавской, не согласных с решением суда оставить мусорную свалку, которая отравляет их жизнь! Его плакат гласил: «Полтавская свалка - это провал мусорной реформы Кубани», «Наши жизни проиграли в суде»", - говорится в публикации.

Свое сообщение Щербацкий проиллюстрировал собственным видеосюжетом об одиночном пикете и ситуации со свалкой. Из видео следует, что пикет станичника прошел около здания администрации Кубани. На кадрах сюжета не показан диалог пикетчика с кем-либо из представителей властей.

В публикации также процитирован призыв Сергея Черномаза к губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву. В обращении, как и в видеосюжете Игоря Щербацкого, высказано мнение, что иск администрации района о закрытии полигона был "заведомо проигрышным".

"С большой вероятностью можно предположить, что имеет место коррупционный сговор, в результате которого покрывается […] деятельность по отравлению земли и воды вокруг полигона […]. Я прошу Вас как губернатора Краснодарского края разобраться в ситуации и принять срочные меры по прекращению незаконной деятельности данного объекта", - говорится в обращении пикетчика.

Администратор телеграм-канала "Полтавская против свалки", в котором освещаются события вокруг борьбы активистов против мусорного полигона, сделал сегодня ночью репост публикации Щербацкого, не дополнив ее другой информацией.

Напомним, активисты движения "Полтавская против свалки" объединились с созданной в этом году местной общественной организацией "Зеленая станица" для участия в судебных процессах по искам прокуратуры и администрации Красноармейского района о закрытии мусорного полигона в станице Полтавской. Иск прокуратуры был удовлетворен судом 7 октября, второй рассматривался в Арбитражном суде. 2 ноября представитель Росприроднадзора заявил в суде, что свалка "не оказывает негативного влияния на окружающую среду". По мнению ведомства, полигон исчерпает свой ресурс только в 2024 году, а сейчас проверки "никаких нарушений не установили".

Дорога на свалку проходит через все улицы станицы Полтавской, по обеим сторонам которых расположены частные дома, находящиеся от дороги в 5-10 метрах. Круглосуточно по этим улицам ездят мусоровозы с прицепами, которые нарушают покой жителей, хотя власти обещали сделать объездную дорогу и даже установили запретные знаки на движение крупногабаритных машин, рассказал ранее местный активист Сергей Сальников. Работа полигона организована с нарушениями, указали юрист Юрий Васканьянц и эколог Евгений Витишко.

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