Абдулла Джанболатов. Фото https://t.me/buyrayon/4700

02 декабря 2022, 18:59

Власти Буйнакского района сообщили о гибели сапера на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Абдулла Джанболатов погиб на Украине, сообщила администрация Буйнакского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 273 уроженцев Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что Исмаил Гусейнов стал 272-м уроженцем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Контрактник Абдулла Джанболатов, уроженец села Нижнее Казанище, погиб на Украине, сообщила 1 декабря администрация Буйнакского района. С 2006 года он служил по контракту сапером, в том числе в Чечне и Сирии. Посмертно награжден орденом Мужества, указано в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 273 уроженцев Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Подтверждена гибель на Украине трех военных из Волгоградской области", "Пять уроженцев Дагестана погибли на Украине", "Военный из Ростовской области погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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