Власти Буйнакского района сообщили о гибели сапера на Украине

02 декабря 2022, 18:59

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Абдулла Джанболатов погиб на Украине, сообщила администрация Буйнакского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 273 уроженцев Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что Исмаил Гусейнов стал 272-м уроженцем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Контрактник Абдулла Джанболатов, уроженец села Нижнее Казанище, погиб на Украине, сообщила 1 декабря администрация Буйнакского района. С 2006 года он служил по контракту сапером, в том числе в Чечне и Сирии. Посмертно награжден орденом Мужества, указано в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 273 уроженцев Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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