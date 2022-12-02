Подтверждена гибель на Украине трех военных из Волгоградской области

02 декабря 2022, 17:20

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Подполковник Александр Блинов, ефрейтор Владимир Ганюшкин, рядовой Иван Максимов погибли на Украине. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 168 уроженцев Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", военнослужащий-контрактник Александр Акатов стал как минимум 165-м уроженцем Волгоградской области, чью гибель на Украине подтвердили власти.

О гибели волгоградцев стало известно из информации о передаче родным погибших орденов Мужества. На Украине погибли подполковник Александр Блинов, ефрейтор Владимир Ганюшкин, рядовой Иван Максимов, указано в сообщении в Telegram-канале музея-панорамы "Сталинградская битва", где 1 декабря прошла церемония награждения.

О гибели Александра Блинова ранее сообщало издание "Блокнот-Волгоград". По данным издания, он занимал должность старшего офицера по подготовке в мотострелковой части, до начала военной операции служил в Ростовской области, говорится в публикации от 18 марта.

Владимиру Ганюшкину было 28 лет. По окончании школы он поступил в волгоградский филиал Московского института управления и сервиса. Получив высшее образование, волгоградец решил заключил контракт на военную службу. Он погиб на Украине 28 апреля, указано в публикации издания V1 от 2 мая.

21-летний разведчик Иван Максимов погиб 2 июля, сообщило 6 июля издание Volgaday.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 168 уроженцев Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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