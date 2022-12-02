Контрактник из Волгоградской области погиб на Украине

02 декабря 2022, 13:56

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47-летний военнослужащий-контрактник Александр Акатов погиб на Украине, сообщили представители властей. С начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 165 уроженцев Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", 27 ноября в Волгограде был похоронен погибший на Украине 28-летний контрактник Михаил Садчиков. Он стал как минимум 164-м уроженцем Волгоградской области, чью гибель на Украине официально подтвердили власти.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

На Украине погиб 47-летний Александр Акатов, который проходил службу в звании рядового, сообщает сегодня со ссылкой на военкомат Волгоградской области V1.ru.

По словам сотрудника администрации Киреевского сельского поселения Ольховского района, похороны Акатова пройдут в селе Киреево, хотя Акатов жил в селе Мачеха Киквидзенского района, где работал зубным техником.

"Там он женился, дочка родилась. В августе этого года Александр принял решение заключить контракт и поехал на Украину", - сообщил сотрудник администрации. Он пояснил, что в Ольховском районе у Акатова остались родственники, в том числе мать, поэтому его похоронят в селе Киреево, пишет издание.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 165 уроженцев Волгоградской области.

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