Военный из Волгограда погиб на Украине

28 ноября 2022, 08:48

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Военнослужащий-контрактник Михаил Садчиков из Волгограда погиб во время проведения спецоперации. С начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 164 военных из Волгоградской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 27 ноября стало известно о гибели жителя Камышина Никиты Алексеева, который получил тяжелое ранение во время проведения спецоперации на Украине. Он стал, по меньшей мере, 163-м военным из Волгоградской области, чью гибель на Украине официально подтвердили власти.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб военнослужащий-контрактник из Волгограда Михаил Садчиков, сообщил 27 ноября "Блокнот Волгоград".

Садчикову было 28 лет, его похороны прошли 27 ноября в Тракторозаводском районе Волгограда, у него остались жена и сын, передала "Высота 102".

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 164 уроженцев Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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