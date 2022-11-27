Никита Алексеев. Фото: https://vk.com/zhestkamyshin

27 ноября 2022, 10:08

Власти сообщили о гибели в ходе спецоперации военного из Камышина

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Военнослужащий из Камышина Никита Алексеев погиб в ходе спецоперации, сообщили власти. С начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 163 военных из Волгоградской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 ноября стало известно о гибели на Украине младшего сержанта Романа Громова из Камышина. Он стал, по меньшей мере, 162-м уроженцем Волгоградской области, чью гибель на Украине официально подтвердили власти.

Власти Камышина сообщили о гибели местного жителя Никиты Алексеева. Ранее он получил тяжелое ранение при выполнении боевой задачи в ходе спецоперации на Украине, сообщил 26 ноября "Блокнот Камышин".

Никита Алексеев был 26 ноября похоронен в Камышине, после ранения он находился в госпитале. Врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли, передали "Новости Волгограда" со ссылкой на военкомат Камышина.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 163 уроженцев Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Шесть военных из Волгоградской области убиты на Украине", "Мобилизованный волгоградец погиб на Украине", "Администрация Волжского сообщила о гибели подполковника на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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