Мэрия Камышина сообщила о гибели военного на Украине

26 ноября 2022, 14:19

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

На Украине погиб младший сержант Роман Громов, сообщила администрация Камышина. С начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 162 уроженцев Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", администрация поселка Каменный Городищенского района сообщила, что на Украине погиб 39-летний мобилизованный Валерий Кротов. Он стал по меньшей мере 161-м уроженцем Волгоградской области, чью гибель на Украине официально подтвердили власти.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

На Украине погиб младший сержант Роман Громов из Камышина, сообщила сегодня администрация города в своем телеграм-канале.

Публикация проиллюстрирована фотографией Громова в форме с нашивкой "Вооруженные силы России". Подробности его службы и гибели в сообщении не приведены.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 162 уроженцев Волгоградской области.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.