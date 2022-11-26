26 ноября 2022, 14:19

Мэрия Камышина сообщила о гибели военного на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

На Украине погиб младший сержант Роман Громов, сообщила администрация Камышина. С начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 162 уроженцев Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", администрация поселка Каменный Городищенского района сообщила, что на Украине погиб 39-летний мобилизованный Валерий Кротов. Он стал по меньшей мере 161-м уроженцем Волгоградской области, чью гибель на Украине официально подтвердили власти.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

На Украине погиб младший сержант Роман Громов из Камышина, сообщила сегодня администрация города в своем телеграм-канале.

Публикация проиллюстрирована фотографией Громова в форме с нашивкой "Вооруженные силы России". Подробности его службы и гибели в сообщении не приведены.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 162 уроженцев Волгоградской области.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Шесть военных из Волгоградской области убиты на Украине", "Сергей Меняйло уточнил данные о числе пленных из Северной Осетии", "Кадыров и Алаудинов отреагировали на сообщения о гибели чеченских бойцов под Лисичанском".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

26 ноября 2022, 13:36

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