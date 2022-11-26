Уроженец Волгоградской области погиб на Украине

26 ноября 2022, 08:28

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На Украине погиб уроженец Городищенского района Валерий Кротов, сообщили местные власти. С начала военной операции подтверждена гибель на Украине не менее 161 военного из Волгоградской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 22 ноября стало известно о гибели на Украине шести военных из Волгоградской области – подполковника Евгения Выродова, капитана Максима Иванова, старшего лейтенанта Олега Пивнева, прапорщика Дениса Хелетия, сержанта Амангельды Тлепова и ефрейтора Виктора Князева. К этой дате была подтверждена гибель в ходе спецоперации на Украине не менее 160 жителей Волгоградской области.

Во время проведения российскими войсками спецоперации на Украине погиб 39-летний военнослужащий Валерий Кротов, его похороны прошли в поселке Каменный Городищенского района, сообщил "Волгоград Онлайн" со ссылкой на администрацию поселка.

Кротов родился в поселке Каменный, он был ранее мобилизован, повестку получил 22 сентября, передал "Мой Волгоград".

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 161 военного из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально подтвержденных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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