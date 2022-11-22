Шесть военных из Волгоградской области убиты на Украине

22 ноября 2022, 16:24

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Подполковник Евгений Выродов, капитан Максим Иванов, старший лейтенант Олег Пивнев, прапорщик Денис Хелетий, сержант Амангельды Тлепов, ефрейтор Виктор Князев погибли на Украине, сообщил сегодня музей-панорама "Сталинградская битва". С начала военной операции на Украине подтверждена гибель там не менее 160 жителей Волгоградской области.

Как сообщал "Кавказский узел", майор Евгений Задворнов стал 154-м уроженцем Волгоградской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Подполковник Евгений Выродов, капитан Максим Иванов, старший лейтенант Олег Пивнев, прапорщик Денис Хелетий, сержант Амангельды Тлепов, ефрейтор Виктор Князев погибли на Украине. Сегодня в Триумфальном зале музея-панорамы "Сталинградская битва" состоялась передача орденов Мужества их родным, говорится в сообщении в Telegram-канале музея.

Евгений Выродов служил в Волгограде, здесь жила его семья - жена и двое детей. Выродов родом из Краснодарского края. Он похоронен в хуторе Садовом Отрадненского района, сообщило 11 августа издание V1.

Виктор Князев родом из Волгограда, учился в школе № 78 , а затем продолжил обучение в спортивной школе № 16. В 2007 году поступил в волгоградский технический колледж, после был призван в армию. После демобилизации заключил контракт, служил на Северном Кавказе и в Сирии. Ему было 30 лет, говорится в публикации от 14 июля.

Максиму Иванову было 36 лет. Он окончил московское высшее командное училище. у него остались жена и двое детей. Иванов похоронен в Дзержинском районе Волгограда, проинформировало 2 августа агентство "Новости Волгограда".

Олег Пивнев был похоронен 8 августа, учился в волгоградском вузе. После получения высшего образования отправился на службу по контракту, У него остались двое детей, говорится в публикации издания от 8 августа.

Амангельды Тлепов родился в поселке Эльтон Палласовского района. Проходил службу в Южном военном округе в должности разведчика-сапера группы спецназа. С февраля сержант принимал участие в спецоперации, сообщило сегодня издание "Высота 102".

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 160 военных из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально подтвержденных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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