Уроженец Дагестана погиб на Украине

01 декабря 2022, 15:52

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Исмаил Гусейнов погиб на Украине, сообщила администрация Карабудахкентского района. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там не менее 272 уроженцев Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что мобилизованный уроженцы Чародинского района Абулмуслим Алибегов и Абдула Насрудинов погибли на Украине, число погибших уроженцев Дагестана, о которых сообщали власти, достигло 271.

О гибели на Украине Исмаила Гусейнова стало известно из отчета администрации Карабудахкентского района о встрече главы района Махмуда Амиралиева с семьями военных, погибших в ходе военной операции на Украине, который опубликован 30 ноября в Telegram-канале районной администрации. Подробности о погибшем в сообщении не указаны.

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