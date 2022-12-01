01 декабря 2022, 15:52

Уроженец Дагестана погиб на Украине

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Исмаил Гусейнов погиб на Украине, сообщила администрация Карабудахкентского района. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там не менее 272 уроженцев Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что мобилизованный уроженцы Чародинского района Абулмуслим Алибегов и Абдула Насрудинов  погибли на Украине, число погибших уроженцев Дагестана, о которых сообщали власти, достигло 271.

О гибели на Украине Исмаила Гусейнова стало известно из отчета администрации  Карабудахкентского района о встрече главы района Махмуда Амиралиева  с семьями военных, погибших в ходе военной операции на Украине, который опубликован 30 ноября в Telegram-канале районной администрации. Подробности о погибшем в сообщении не указаны. 

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Примечание:

"Власти сообщили о гибели на Украине двух уроженцев Астраханской области", "Пять уроженцев Дагестана погибли на Украине", "Военный из Ростовской области погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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