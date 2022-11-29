Военный из Ростовской области погиб на Украине

29 ноября 2022, 08:45

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Старшина Андрей Султанов погиб на Украине, сообщила администрация Сальского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 80 военных из Ростовской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 ноября стало известно и гибели на Украине трех жителей Ростовской области – Алексея Аленко, Михаила Степочкина и Евгения Чернова. К этой дате властями была подтверждена гибель во время спецоперации на Украине, по меньшей мере, 79 военных из Ростовской области.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб старшина парашютно-десантной роты Андрей Султанов, сообщила администрация Сальского района Ростовской области на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 80 военных из Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.