29 ноября 2022, 08:45

Военный из Ростовской области погиб на Украине

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Старшина Андрей Султанов погиб на Украине, сообщила администрация Сальского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 80 военных из Ростовской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 ноября стало известно и гибели на Украине трех жителей Ростовской области – Алексея Аленко, Михаила Степочкина и Евгения Чернова. К этой дате властями была подтверждена гибель во время спецоперации на Украине, по меньшей мере, 79 военных из Ростовской области.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб старшина парашютно-десантной роты Андрей Султанов, сообщила администрация Сальского района Ростовской области на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 80 военных из Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Шесть военных из Волгоградской области убиты на Украине", "Офицер из Волгограда погиб на Украине", "Мэрия Камышина сообщила о гибели военного на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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