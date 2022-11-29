Власти сообщили о гибели на Украине двух уроженцев Астраханской области

29 ноября 2022, 19:29

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Мобилизованный Николай Полетаев и доброволец Наиль Батаргалиев погибли на Украине, сообщил глава Енотаевского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 49 уроженцев Астраханской области.

"Кавказский узел" писал, что контрактник Артур Погосян стал 47-м уроженцем Астраханской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

О гибели двух уроженцев Енотаевского района астраханской области сообщил 28 ноября портал "Астрахань.Су".

Как следует из следует из сообщения в Telegram-канале главы районной администрации енотаевского района Бориса Будаева, мобилизованный Николай Полетаев погиб 18 ноября. Полетаев - уроженец села Грачи, после школы окончил Никольское отделение Енотаевского филиала Астраханского инженерно-строительного института. Срочную службу проходил в ВДВ, а после нее вернулся в родное село, где открыл крестьянско-фермерское хозяйство. Полетаеву было 33 года, у него остались двое детей, говорится в сообщении от 26 ноября.

В другом сообщении в тот же день глава района проинформировал о гибели на Украине Наиля Батаргалиева, который в апреле отправился на военную операцию на Украине добровольцем. Ему было 30 лет, он погиб 21 апреля, указано в сообщении.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 49 астраханцев. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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