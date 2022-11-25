Военный из Астраханской области погиб на Украине

25 ноября 2022, 18:01

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Контрактник Артур Погосян погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Камызякского района. С начала военной операции власти подтвердили гибель на Украине как минимум 47 уроженцев Астраханской области.

"Кавказский узел" писал, что военнослужащий Кайрат Карагалиев стал 46-м уроженцем Астраханской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Уроженец села Самосделка Артур Погосян погиб на Украине, его родным передан орден Мужества, сообщила сегодня администрация Камызякского района.

После школы Артур поступил в строительный техникум, был призван в армию. Отслужив в Воздушно-десантных войсках год, остался на сверхсрочную службу, проходил её в Волгоградской области. Затем подписал контракт и продолжил службу в Волгограде, после – в Краснодарском крае, откуда и был направлен на Украину. Служил в должности водителя-электрика пункта управления войсковой части. погосяну было 26 лет, указано в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 47 астраханцев. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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