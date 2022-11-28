Фильм "Огонек в горах" рассказал пользователям Youtube об убийстве братьев Гасангусейновых

28 ноября 2022, 13:57

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Документальный фильм Камиля Хардина "Огонек в горах" был снят сразу после туристической поездки режиссера в Дагестана, поскольку он не смог остаться равнодушным к теме убийства братьев Гасангусейновых. Сейчас уже готов сценарий для художественной кинокартины, сообщил сам режиссер. Об этой трагедии должны узнать как можно больше людей, заявили зрители, посмотревшие фильм на Youtube-канале режиссера. Дело об убийстве братьев за шесть лет не сдвинулось с места, несмотря на обещания властей, заявил представитель семьи Джамбулат Гасанов.

Как писал "Кавказский узел", в ходе спецоперации в августе 2016 года были убиты два брата: 17-летний и 19-летний Наби и Гасангусейн Гасангусейновы. Правоохранители объявили убитых боевиками, однако родители братьев и их односельчане настаивают, что юноши были чабанами и просто пасли в горах скот. В 2018 году Следком Дагестана сообщил, что дело будет расследоваться в Москве. В ноябре 2019 года в Дагестана прошла серия пикетов с требованием расследовать дело, результатом стало дисциплинарное взыскание начальнику отдела полиции, который отчитался об убийстве братьев как двух боевиков - он продолжил работать в МВД с понижением в должности до участкового. Отец убитых Муртазали Гасангусейнов требует возбудить против него дело, но уже четырежды получал отказ, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Убийство чабанов в Дагестане".

В июле 2021 года врио главы Дагестана Сергей Меликов встретился с Муртазали и Патимат Гасангусейновыми в селе Гоор-Хиндах и посадил деревья в память об их сыновьях. По словам Муртазали Гасангусейнова, Меликов пообещал помогать семье.

Хардин рассказал о планах снять художественный фильм об убийстве братьях

По мотивам истории, произошедшей с братьями Гасангусейновыми, планируется снять художественный фильм. Сценарий к данному фильму уже готов, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" автор фильма "Огонек в горах" Камиль Хардин. Он уточнил, что сам является автором сценария и к художественному фильму.

Хардин рассказал, что, будучи в Дагестане, услышал от местного жителя историю убийства братьев Гасангусейновых и после окончания путешествия спустя две недели вернулся в Дагестан. Хардин отметил, что проникся историей Муртазали Гасангусейнова, и именно это послужило причиной его скорого возвращения в Дагестан уже со съемочной группой. "Я узнал от местного жителя вот такую историю и через несколько недель вернулся туда с оператором с кинокамерой, чтобы снять документальный фильм", - сказал он.

Режиссер признался, что, работая над документальным фильмом "Огонек в горах", он решил поступить в школу сценариста для последующего написания сценария к будущему художественному фильму по мотивам истории убийства братьев Гасангусейновых.

"Я потом (после съемок документального фильма – прим. "Кавказского узла") пошел учиться на сценариста. Написал сценарий. Он уже готов и уже подписан договор с продюсером", - сообщил он. Хардин уточнил, что сценарий прошел конкурс, по итогам которого все восемь продюсеров, участвующих в отборочной комиссии, единогласно утвердили его сценарий.

На данный момент, со слов Хардина, продюсер, с которым он подписал договор, ищет финансирование для съемок художественного фильма.

Хардин подчеркнул, что сценарий художественного фильма разворачивается вокруг "человеческого фактора". Сценарий не построен на полной критике правоохранительных либо властных структур, уточнил он. "Речь - про человеческий фактор. Там не говорится о том, что в полиции и во власти все плохие. Все мы понимаем, что в любой структуре, в любой национальности есть плохие и есть хорошие люди. У меня речь про человеческий фактор: есть человек, с которым так поступили - это и отражается в сценарии фильма", - пояснил он.

По его словам, фильм планируется снять на аварском языке. Таким образом, по мнению режиссера, он также внесет вклад в сохранение аварского языка и культуры. Съемки фильма начнутся сразу после того, как будут найдены источники финансирования, уточнил Хардин.

Он отметил, что в связи с ситуацией в мире документальный фильм не был представлен на международных кинофестивалях. На российских кинофестивалях документальный фильм не будут показывать, уверен режиссер. Было принято решение о публикации документального фильма на Youtube.

Хардин считает, что убийство братьев Гасангусейновых, хотя и локальное, но исключительное событие, и многие жители России не знают о произошедшем. Режиссер хочет, чтобы максимальное количество людей узнали об этом событии. После публикации документального фильма "Огонек в горах" на Youtube режиссер получил большое количество откликов от зрителей. "Люди писали, что удивлены, что такое происходит. Благодарят, что познакомил их с этой историей", - подытожил он.

Фильм был опубликован 15 октября в Youtube-канале KAM KHARDIN, насчитывающем 440 подписчиков. За это время он набрал 1,4 тысячи просмотров и 15 комментариев. "В республике Дагестан, в 2016 году, были убиты двое братьев пастухов - Наби и Гасангусен Гасангусенов. Их убили и выдали за боевиков-террористов. В документальном фильме, мы пытаемся разобраться, почему сфабрикованные дела на Кавказе - это норма?" - сказано в описании к фильму.

"Борьба за справедливость будет жить, пока живы родители, но благодаря создателям фильма эту борьбу можно усилить. Спасибо за честность", - прокомментировал пользователь под ником @user-js5jx3mb5p.

"Смелое, честное и свободное кино! Такого как раз-таки и не хватает в наше время!", - заявил@dashser0608.

"Как бы не было больно и тяжело, это правда жизни. Очень мощно", - отметил @user-oe4ve3bl1u.

"До слёз трогает", - поделился впечатлениями @user-jj2bs9qq2d.

"Был на просмотре. Такие фильмы надо снимать!!! Такие фильмы надо смотреть!!!" - считает @user-uf2bv5rr9p.

Политик Лев Шлосберг отметил, что "Огонек в горах" мог иметь большой международный прокат. "Посмотрите фильм. Это не только Кавказ и не только про Кавказ. Фильм мог иметь большой международный прокат, но продюсеры за пределами России перестали работать с авторами из нашей страны. Игорь и Камиль решили опубликовать фильм для открытого просмотра в Youtube. Распространить этот фильм, документ страшной эпохи, можем только мы сами", - написал Шлосберг на своей странице в соцсети "Вконтакте".

Правозащитник заявил о волоките с делом об убийстве

Идея снять фильм возникла у автора картины совершенно случайно, когда Камиль Хардин как турист приехал в Дагестан и при посещении Гоора увидел свет аккумуляторной лампы, которая постоянно горит на месте убийства братьев Гасангусейновых. Местный житель, который был у туристов гидом, рассказал историю убийства, сказал корреспонденту "Кавказского узла" юридический представитель Муртазаали Гасангусейнова, правозащитник Джамбулат Гасанов.

Он отметил, что продвижения в расследовании уголовного дела об убийстве (ст.105 УК России) братьев нет. Также нет результата от обращений самого Гасанова и Муртазали Гасангусейнова в различные органы. "На наши письма и требования о продолжении расследования идут только отписки", - заявил он.

В качестве примера правозащитник привел одно из обращений Гасангусейнова по поводу "волокиты Следственного комитета". Так, он написал обращение в Генеральную прокуратуру, а оно было направлено в главное управление Следственного комитета России. "Мы жалуемся на Следственный комитет в прокуратуру, а прокуратура переправляет наше письмо в Следственный комитет", - пояснил Гасанов.

Также Гасанов рассказал, что судебные разбирательства о привлечении к ответственности бывшего руководителя районного отделения полиции ни к чему не привели. По его словам, следователи четыре раза инициировали проверки по этому вопросу, но во всех четырех случаях был вынесен отказ в возбуждении уголовного дела в отношении полицейского.

Тем не менее, Верховный суд Дагестана в рамках разбирательства по оспариванию одного из отказов в возбуждении уголовного дела встал на сторону Гасангусейнова и обязал Следственный комитет снова инициировать проверку для возможного возбуждения дела в отношении силовика, однако по итогам этой проверки также был вынесен уже четвертый отказ. "В общей сумме четыре отказа в возбуждении уголовного дела", - рассказал Гасанов.

Напомним, 28 июня 2021 года Советский райсуд Махачкалы удовлетворил жалобу на отказ следователя о возбуждении уголовного дела против бывшего начальника отдела полиции по Шамильскому району, давшего сводку об убийстве братьев-пастухов Гасангусейновых как боевиков. Решение суда удовлетворить жалобу на отказ в возбуждении уголовного дела против силовиков дает надежду на привлечение к ответственности виновных в убийстве братьев-пастухов Гасангусейновых, заявил отец убитых.

Он сообщил, что недавно они подали ходатайство об ознакомлении со всеми материалами дела о привлечении силовика к ответственности, однако получили ответ, что материалы дела затребованы центральным управлением Следственного комитета России. Со слов Гасанова, юридические представители Муртазаали Гасангусейнова сейчас планируют направить запрос, чтобы установить, действительно ли материалы дела находятся в Центральном управлении Следственного комитета России. "Сейчас мы будем писать запрос с подтверждением этой информации, действительно ли дело передано в следственный комитет. Мы подозреваем, что нас просто дезинформировали, чтобы мы не ознакомились с материалами", - предположил Гасанов.

Правозащитник отметил, что общество восприняло положительно те шаги, которые предприняло руководство республики в отношении Муртазаали Гасангусейнова.

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