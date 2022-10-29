Отмена наказания Велагаеву за убийство супруги вызвала критику в соцсети

29 октября 2022, 12:28

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Верховный суд Дагестана необоснованно отменил приговор пенсионеру МВД Тагиру Велагаеву за убийство его бывшей супруги, так как заключение специалиста о состоянии аффекта было вынесено с нарушениями, заявил адвокат Арсен Шабанов. Он уточнил, что намерен обжаловать это решение суда. Комментаторы в соцсети также сочли отмену приговора Велагаеву необоснованной.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 октября стало известно, что Верховный суд Дагестана после пересмотра дела вновь освободил от ответственности пенсионера МВД Тагира Велагаева за убийство его бывшей супруги Умажат Гусейновой и отменил обвинительный приговор.

5 февраля 2019 года между Велагаевым его бывшей супругой, 48-летней Умажат Гусейновой, которая проживала в Махачкале, произошла ссора, в ходе которой женщина стала оскорблять дочерей Велагаева от нового брака. После этого Велагаев, по версии следователей, нанес ей несколько ударов рукояткой травматического пистолета, а затем задушил женщину. После возбуждения уголовного дела Велагаев дважды прошел судебную психолого-психиатрическую экспертизу, которая признала, что убийство было совершено в состоянии аффекта.

Пострадавшая сторона намерена обжаловать решение суда по делу об убийстве Умажат Гусейновой, заявил адвокат Арсен Шабанов.

"Мы, конечно, с этим решением суда не согласны, потому что настаиваем, что в действиях Велагаева усматриваются не признаки убийства в состоянии аффекта, а именно признаки умышленного убийства. Так как экспертиза, установившая, что он был в состоянии аффекта, является необоснованной. Выводы эксперта не соответствуют научному обоснованию, научным правилам обоснования аффекта. Также не было на суде остановлено, что высказывания, за которые Велагаев убил Гусейнову, были тяжкими оскорблениями", – сказал Шабанов на кадрах ролика, опубликованного 28 октября на странице Instagram-паблика* lenta_dagestan.

На 12.10 мск 29 октября эта запись на странице Instagram-паблика* lenta_dagestan, на который подписаны около 135 тысяч пользователей, набрала 179 отметок "нравится" и 64 комментария.

"Странно, что [Велагаеву] орден не дали", – сыронизировал пользователь dijvol666.

"В Дагестане ничему не удивляешься", – заявил пользователь 3dlasernik.

"Как так, убил намеренно человека и не посадили? А судье не стыдно приглашать такой приговор?" – спросил пользователь _uma_fashion_.

"Судьи вы что творите, людей без связей сажать-то вы умеете", – считает пользователь с ником 89.28876.

"Пока судей назначают, а не избирают всеобщим голосованием, так и будет", – отметил ismail_06548.

"Ужас, в какой республике живём, где человека убьют, и ещё срок не получат за это? Стыд вам, правоохранительные органы, за такую работу", – подчеркнула salima_borcenskauy.

Напомним, ранее сын убитой Шамиль Гусейнов предположил, что приговор Велагаеву мог быть отменен из-за связей в правоохранительной системе. Правозащитница Светлана Анохина назвала убийство Гусейновой следствием "господства патриархата" на Северном Кавказе.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.