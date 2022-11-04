Верховный суд России утвердил приговор за убийство лейтенанта из Дагестана

04 ноября 2022, 23:12

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Утвержден приговор контрактнику из Калмыкии Батру Хазыкову по делу об убийстве лейтенанта из Дагестана на территории российской базы в Абхазии. Верховный суд России не обнаружил оснований для смягчения ему наказания.

Как писал "Кавказский узел", военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к восьми годам колонии строгого режима контрактника из Калмыкии Батра Хазыкова, признав его виновным в убийстве лейтенанта из Дагестана на территории российской базы в Абхазии.

По версии следствия и суда, 23 мая 2020 года на территории войсковой части в Гудауте 38-летний сержант Батр Хазыков нанес лейтенанту удары ножом, в результате которых потерпевший скончался. Коллегия присяжных признала его виновным в убийстве человека в связи с осуществлением им служебной деятельности и насильственных действиях в отношении начальника с причинением тяжких последствий.

Верховный суд России оставил в силе приговор Южного окружного военного суда, признавшего сержанта Батыра Хазыкова из Калмыкии виновным в убийстве офицера Марата Гаджиева, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

В кассационной жалобе Хазыков просил уменьшить срок наказания. Он указал, что суд не учел все смягчающие обстоятельства, в частности его активное содействие следствию. Также в жалобе Хазыков напомнил, что в начале предварительного следствия он сообщил о применении потерпевшим физической силы, угроз и унижающих человеческое достоинство действий, что подтолкнуло его к преступлению. Обвинение и представители потерпевшего просили оставить жалобу без удовлетворения, говорится в кассационном определении, опубликованном на сайте Верховного суда.

В определении указано, что суд первой инстанции признал смягчающими наказание обстоятельствами наличие у Хазыкова двоих детей, противоправность поведения потерпевшего, частичное признание вины, принесенные извинения семье потерпевшего, а также неудовлетворительное состояние здоровья супруги и преклонный возраст матери осужденного. Также суд не стал лишать Хазыкова воинского звания, не назначать отбывание части срока наказания в тюрьме и не применять к нему ограничение свободы, указано в документе.

Верховный суд заключил, что назначенное Хазыкову наказание является справедливым, а оснований для его смягчения, в том числе по приведенным в жалобе доводам, не имеется.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.