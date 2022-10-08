Директор школы в Махачкале освобожден от ответственности за смерть ученика

08 октября 2022, 18:59

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Бывший директор махачкалинской школы №51, в которой осенью 2021 года один из учеников смертельно ранил ножом другого, по решению суда освобожден от уголовной ответственности.

Как писал "Кавказский узел", 11 октября 2021 года в школе №51 Махачкалы произошел конфликт между двумя девятиклассниками. Один из подростков ударил другого ножом. Раненый скончался в больнице, нападавший задержан по делу об убийстве. Следователи завели дело о халатности в отношении директора и завуча, Минобрнауки Дагестана сообщило об увольнении директора и заведующего учебной частью.

Вина за трагедию в махачкалинской школе, где ученик зарезал ровесника, лежит на родителях нападавшего, заявила детский омбудсмен Дагестана Марина Ежова. Пользователи Instagram возразили ей, что в случившемся есть вина педагогов и чиновников.

Бывшего директора махачкалинской школы Владимира Ильясова освободили от ответственности после того, как один из учеников убил другого ножом в сердце. Руководителя учебного заведения обвиняли в халатности, однако Кировский суд Махачкалы уголовное дело прекратил, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

С ходатайством о прекращении уголовного дела выступил старший следователь Абачараев, так как бывший директор не судим, вину признает и раскаивается, а также оказал помощь семье погибшего ученика. Прокуратура, а также представитель семьи погибшего школьника против этого не возражали. В результате суд освободил Ильясова от уголовной ответственности, назначив судебный штраф в 40 тысяч рублей.

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