Ученик школы в Махачкале задержан после убийства сверстника

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
В одной из школ Махачкалы девятиклассник ранил сверстника ножом, пострадавший умер, сообщило МВД по Дагестану. Начато расследование дела об убийстве, проинформировало следствие.
Правоохранительные органы в Дагестане допрашивают девятиклассника, который нанес смертельное ранение ножом своему однокласснику, сообщили в пресс-службе МВД республики. "Конфликт произошел между девятиклассниками в 51-й школе города Махачкалы. Ученик 2006 года рождения ударил ножом своего одноклассника 2007 года рождения. Последний скончался в больнице", - процитировал "Интерфакс" слова представителя ведомства.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после нападения ученика с ножом на сверстника в школе Махачкалы, сообщило ТАСС со ссылкой на сотрудника управления СКР по Дагестану.
В ходе следствия "будет дана правовая оценка действиям должностных лиц из числа руководства школы", а также человека, который продал газовый баллончик несовершеннолетним, указал представитель ведомства. Кто из участников конфликта в школе использовал баллончик, он не уточнил.
Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.