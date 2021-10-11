Сотрудники полиции у школы, в которой произошла трагедия. Кадр видео РИДУС https://www.ridus.ru/news/364059

11 октября 2021, 12:26

Ученик школы в Махачкале задержан после убийства сверстника

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В одной из школ Махачкалы девятиклассник ранил сверстника ножом, пострадавший умер, сообщило МВД по Дагестану. Начато расследование дела об убийстве, проинформировало следствие.

Правоохранительные органы в Дагестане допрашивают девятиклассника, который нанес смертельное ранение ножом своему однокласснику, сообщили в пресс-службе МВД республики. "Конфликт произошел между девятиклассниками в 51-й школе города Махачкалы. Ученик 2006 года рождения ударил ножом своего одноклассника 2007 года рождения. Последний скончался в больнице", - процитировал "Интерфакс" слова представителя ведомства.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после нападения ученика с ножом на сверстника в школе Махачкалы, сообщило ТАСС со ссылкой на сотрудника управления СКР по Дагестану.

В ходе следствия "будет дана правовая оценка действиям должностных лиц из числа руководства школы", а также человека, который продал газовый баллончик несовершеннолетним, указал представитель ведомства. Кто из участников конфликта в школе использовал баллончик, он не уточнил.



Примечание:

"Полиция отчиталась о проверке по драке в селе Гутатли", "Граната взорвалась на уроке в дагестанской школе", "Директор дагестанской школы стал подозреваемым по делу о взрыве газа".

Автор: "Кавказский узел"

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