Ученик школы в Махачкале задержан после убийства сверстника

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после нападения ученика с ножом на сверстника в школе Махачкалы, сообщило ТАСС со ссылкой на сотрудника управления СКР по Дагестану.

В ходе следствия "будет дана правовая оценка действиям должностных лиц из числа руководства школы", а также человека, который продал газовый баллончик несовершеннолетним, указал представитель ведомства. Кто из участников конфликта в школе использовал баллончик, он не уточнил.