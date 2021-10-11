Люди возле школы №51. Скриншот Telegram-канал 112

11 октября 2021, 14:14

Сверстники убитого школьника избили журналиста в Махачкале

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Учащиеся школы, где сегодня был убит девятиклассник, напали на оператора, он госпитализирован, сообщила телекомпания "Дагестан".

Как писал "Кавказский узел", сегодня в школе №51 Махачкалы произошел конфликт между двумя девятиклассниками. Один из подростков ударил другого ножом. Раненый скончался в больнице. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

Скриншот публикации о нападении на оператора РГВК "Дагестан", https://web.telegram.org/z/#-1299288990_10788Телекомпания "Дагестан", которая освещает инцидент в школе №51, сообщила, что ее оператор подвергся нападению. "По предварительным данным, это были старшеклассники школы, где сегодня утром произошло жестокое убийство. Сейчас наш оператор с многочисленными гематомами находится в больнице", - сообщается в Telegram-канале РГВК "Дагестан".

Стоп-кадр публикации МВД Дагестана, https://t.me/mvd_dagestan/427МВД Дагестана опубликовало видео допроса задержанного девятиклассника. Школьник демонстрирует окровавленные пальцы правой руки. Он объясняет, что нож который стал орудием преступления, купил еще год назад. На вопрос, с какой целью был куплен нож, подросток отвечает неопределенно. "Не знаю - просто чтобы дома лежал. У всех есть, у меня тоже был", - говорит школьник.

Зачем он принес в школу, задержанный также затруднился пояснить. "Когда драка случилась, в состоянии аффекта я его достал и ударил. Непреднамеренно. Я его не хотел убивать", - утверждает подозреваемый на видео, размещенном в Telegram-канале ведомства.

Подросток добавляет, что раненый им школьник убежал, а он сам сразу отправился к директору школы и рассказал о случившемся. В тексте, которым сопровождается видео, МВД со ссылкой на задержанного указало, что ранее конфликтов между ним и убитым не было.

Пресс-служба главы Дагестана отчиталась о создании комиссии для проведения проверки и выяснения всех обстоятельств и причин смерти школьника. "Правительству Дагестана и профильному ведомству поручено подготовить предложения для повышения уровня безопасности в школах", - говорится в сообщении на сайте главы республики.

Примечание:

"Боец ММА сообщил об извинениях болельщика после боя в Грозном", "Военнослужащие с Северного Кавказа задержаны за избиение сослуживца", "Сельчане сообщили о связях зачинщиков стрельбы в Гази-юрте с силовиками".

Автор: "Кавказский узел"

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