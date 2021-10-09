Военнослужащие с Северного Кавказа задержаны за избиение сослуживца

09 октября 2021, 17:16

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Военнослужащий жестоко избит в воинской части Хабаровского края сослуживцами из Дагестана и Кабардино-Балкарии, сообщил военный прокурор Восточного военного округа. После резонансного видео с кадрами этого избиения двое военнослужащих задержаны, отчитались следователи.

О том, что своего сослуживца избили выходцы из Дагестана, проинформировал сегодня Telegram-канал "Спросите у Расула", где опубликовано видео избиения. Молодой человек в трусах и футболке лежит на полу, судя по всему, в казарме. На него нападает один из его сослуживцев, бьет его руками и ногами, в том числе по голове. "Лицо покажи свое", - кричит нападавший, сопровождая избиения нецензурной бранью. За происходящим наблюдают другие юноши, они подбадривают избивающего и снимают инцидент на видео. Одному из находившихся в комнате, который пытался подойти, сказали: "Отойди, отойди". "Кавказский узел" не публикует это видео из соображений этики, ограничиваясь скриншотами.

Следком России после этого видео отчитался о возбуждении уголовного дела в отношении трех военнослужащих в связи с нарушением уставных взаимоотношений и вымогательством.

По данным следствия, в первых числах октября года рядовые Исмаил Магомедов и Шамиль Тарчоков, проходящие военную службу по призыву в одной из воинских частей, "по надуманному обвинению" избили рядового Ислама Алиева. После этого Магомедов и военнослужащий этой же части рядовой Ренат Гашимов, решив воспользоваться сложившимся положением, потребовали от Алиева передать им 20 тысяч рублей и мобильный телефон. Гашимов и Магомедов нанесли ему еще несколько ударов руками и ногами", - указано в сообщении на сайте Следкома России.

В ходе предварительного следствия Тарчоков признал свою вину в содеянном и дал признательные показания. Гашимов и Магомедов не признали свою вину и были задержаны, в Бикинский гарнизонный военный суд направлено ходатайство об их аресте, говорится в сообщении ведомства.

Также о возбуждении уголовного дела отчиталась военная прокуратура. Проведенная проверка военной прокуратуры показала, что ролик несмонтирован, не постановочный, и все факты, показанные в нем, соответствуют действительности, сообщил военный прокурор Восточного военного округа Сергей Заряев.

Действие ролика происходило в военной части 46102 в городе Бикин Хабаровского края. “Два водителя, солдата- срочника из автороты батальона материально-технического обеспечения Исмаил Магомедов и Шамиль Торочоков, а также контрактник Ринат Гашимов неоднократно избивали солдата срочной службы Ислама Алиева”, - сообщила "Российская газета" со ссылкой на Заряева.

“В избиении военнослужащего, дагестанца по национальности, из всей группы на кадрах именно этого ролика принимали участие два военнослужащих, один из Дагестана, второй из Кабардино-Балкарии. Военная прокуратура вышла в суд с ходатайством о заключении обоих фигурантов дела под стражу”, - сказал Заряев.

"Кавказский узел" сообщал и о других случаях избиений военнослужащих в воинских частях с участием уроженцев СКФО и ЮФО, в том числе на Юге России.

Так, в декабре 2019 года Волгоградский гарнизонный военный суд признал военнослужащих Завура Измаилова и Аслана Хугаева виновными в избиении рядового и младшего сержанта и приговорил их к четырем годам колонии и году колонии-поселения соответственно.

В январе 2019 года суд признал старшего сержанта воинской части в Сочи виновным в издевательствах над рядовым и назначил ему два года колонии-поселения. Старший сержант дежурил по роте, и ему не понравилось, что подчиненный отправился в магазин без его разрешения, за это он нанес ему около 13 электрических импульсов электрошокером. Спустя два дня он избил этого же солдата за то, что тот не написал за него конспект.

В ноябре 2017 года двое военнослужащих по контракту, Мамед и Мустафа Хасановы, были признаны виновными в применении насилия к офицеру и приговорены к колонии. Как установили следствие и суд, они избили офицера в одной из военных частей Новочеркасска после того, как он сделал им замечание в столовой.

В феврале 2016 года на территории воинской части в селе Борзой Шатойского района Чечни произошла массовая драка. По информации местных жителей, ей предшествовало избиение 24 февраля группой военнослужащих молодого солдата-чеченца, а в самой драке участвовали и гражданские. Военная комендатура и власти Чечни заявили о бытовой подоплеке инцидента и отсутствии в нем мотивов межнациональной вражды. Опрошенные "Кавказским узлом" политологи сочли, что полиция должна была предотвратить драку в воинской части, а отсутствие данных военной прокуратуры о ее расследовании указывает на неготовность чеченских властей открыто обсуждать предпосылки инцидента.

В 2014 году в Новороссийске двое рядовых войсковой части 74814 признаны виновными в вымогательстве с применением насилия к сослуживцу.

В ноябре 2012 года Волгоградский гарнизонный военный суд вынес приговор рядовому Шамилю Белоносу. За издевательства над сослуживцами ему назначено наказание в виде 2,5 года колонии-поселения. Судом установлено, что рядовой избил сослуживца за то, что тот якобы уклонялся от заготовки дров. Через несколько дней Белонос построил у стены пятерых сослуживцев, направил на них автомат Калашникова и сфотографировался на их фоне.