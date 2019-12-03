Два контрактника осуждены за избиение сослуживцев в Волгограде

03 декабря 2019, 20:22

Волгоградский гарнизонный военный суд признал военнослужащих Завура Измаилова и Аслана Хугаева виновными в избиении рядового и младшего сержанта и приговорил их к четырем годам колонии и году колонии-поселения соответственно.

Суд установил, что вечером 15 мая 2019 года в воинской части Волгограда Измаилов "нанес множественные удары по уху" рядовому, а после того как младший сержант вступился за сослуживца, к Измаилову присоединился Хугаев, и они вместе избили солдат. Из материалов дела следует, что в тот же вечер Измаилов еще раз ударил ногой рядового, из-за чего у того произошел разрыв селезенки, которую впоследствии пришлось удалить.

Волгоградский гарнизонный военный суд 2 декабря признал Измаилова виновным по статье о нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности (ч.3 ст.335 УК РФ) и избиении начальника (п."а" ч.2 ст.334 УК РФ) и назначил ему четыре года колонии общего режима, сообщается сегодня на сайте суда. Хугаева суд признал виновным в нанесении побоев начальнику (п."а" ч.2 ст.334 УК РФ) и приговорил к году колонии-поселения, отмечается в сообщении.

Санкции статьи о насильственных действиях в отношении начальника (п."а" ч.2 ст.334 УК РФ) предусматривают до восьми лет лишения свободы, статьи о нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности (ч.3 ст.335 УК РФ) - до десяти лет лишения свободы.

Измаилов свою вину признал лишь частично, он настаивал, что никого не избивал, а рядовому только "в шутку предложил сломать ухо, а, получив согласие, стал нажимать и дергать того за ухо", Хугаев полностью признал свою вину, сообщил суд.

Комментариев от Измаилова и Хугаева или их представителей по поводу решения суда не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что в сентябре Волгоградский гарнизонный военный суд приговорил старшего прапорщика к 3,5 года лишения свободы условно за то, что он на полигоне Прудбой в Волгоградской области 23 раза ударил рядового по голове половником.