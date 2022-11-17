Коков отчитался о выплатах мобилизованным

17 ноября 2022, 04:25

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Сумма региональных выплат мобилизованным из Кабардино-Балкарии составила почти 80 млн рублей, заявил глава региона Казбек Коков. Авторы комментариев под публикацией Кокова в Telegram заявили о проблемах с выплатами.

"Кавказский узел" писал, что 6 ноября Коков отчитался о поездке к мобилизованным из Кабардино-Балкарии, заявив, что бойцам передана помощь и им всего хватает. Пользователи соцсети поставили под сомнение это заявление главы республики, указав на активные сборы помощи для мобилизованных в Кабардино-Балкарии.

3 октября Казбек Коков анонсировал компенсации затрат на сборы мобилизованных. Ежемесячные денежные выплаты военнослужащим составят 25 тысяч рублей, помощь получат также те, кто получил ранения в зоне специальной военной операции и семьи погибших. Пользователи соцсети сочли объявленные суммы недостаточными и потребовали обеспечить мобилизованных обмундированием и достойными ежемесячными выплатами.

Выплаты мобилизованным из Кабардино-Балкарии, назначенные региональными властями, проводятся в полном объеме, их общая сумма приблизилась к 80 млн рублей.

"С семьями бойцов держим постоянную обратную связь через муниципалитеты", - отчитался Коков в своем Telegram-канале 16 ноября, отметив, что массовых жалоб на проблемы с выплатами нет.

Чиновник добавил, что мобилизованным из Кабардино-Балкарии обеспечивается и другая поддержка: им доставляют воду, продукты, медикаменты, обувь, одежду, спальные мешки и "необходимые технические средства".

Публикация Кокова по состоянию на 3.30 мск сегодня получила 10 комментариев. Авторы комментариев заявляют о проблемах с выплатами.

"Написано, что выплоты произвели в полном объеме, а по факту денег нету до сих пор", - написала Алена Каримова. "Очень интересно. Выплат нет до сих пор, уже месяц как прошел", - утверждает Александра.

"Региональные (...) начислили всем нашим мужчинам, по 25 тысяч рублей, но вот с зп жду ответа с госуслуг", - сообщила Милана Гаджиева. "Наш с 23 сентября и тоже кроме региональных нет ничего", - посетовала Milana.Kardan.

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