Школьников в Баксане заставили сообщить об отношении к терроризму и протестам

18 октября 2022, 00:58

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Учеников старших классов одной из школ Баксана обязали пройти опрос на тему отношения к терроризму и массовым протестам, а также идее смены власти в стране, указав при этом личные данные. Подобные опросы могут быть инициированы полицией, а "неправильные" ответы могут привести к последствиям для родителей школьников, предположили правозащитники.

Родители учащихся одной из школ Баксана в Кабардино-Балкарии рассказали правозащитникам, что несколько дней назад классные руководители и школьный психолог обязали учащихся 9--х и 11-х классов пройти опрос об их "убеждениях, мировоззрении, особенностях характера", сообщил 17 октября Telegram-канал "Полный ПЦ 2.0", который ведет Центр защиты прав человека "Мемориал".

По данным правозащитников, в опросе участвовали только юноши, при этом опрос не был анонимным. 9-классники заполняли электронную форму, используя индивидуальный логин. А 11-классники заполняли бланк в присутствии школьного психолога в отдельном кабинете, указав фамилию, имя и дату рождения. Школьный психолог сообщила родителям, что анкету прислали из военкомата и она обязательна к заполнению. В случае отказа заполнять анкету школьников угрожали отвезти в военкомат, указано в сообщении.

Среди вопросов встречались, по мнению родителей, откровенно провокационные. В частности, школьников спрашивали о том, считают ли они нацизм "недопустимым способом достижения какой-либо цели", нужно ли блокировать сайты, на которых "восхваляется и героизируется образ террориста", посещали ли подростки "закрытые Интернет-ресурсы", говорится в публикации.

Также были заданы и вопросы об участии в массовых акциях и желании смены власти в стране. "Можно ли надеяться, что смена власти силовыми методами немедленно приведет к улучшению жизни в стране? Если массовая акция из мирной перейдёт в агрессивную, останетесь ли Вы в рядах ее участников? Считаете ли вы недопустимым нападения на представителей правоохранительных органов во время массовых акций", - следует из приведенных в сообщении фотографий анкеты.

Юрист Галина Тарасова, сотрудничающая с Центром защиты прав человека "Мемориал", предположила, что опросники поступили из полиции, тем более военкоматы сейчас загружены вопросами мобилизации, а для родителей подростков, которые дали "неправильные" ответы, могут наступить последствия. "Скорее всего, опросы инициированы полицией, которая хочет сделать себе показатели работы и продемонстрировать служебное рвение в рамках текущей повестки государственной политики Результаты этих опросов могут быть чреваты тем, что родителей подростка поставят на профилактический учёт. Также родителей могут привлечь к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей", - приводятся ее слова в публикации.

"Кавказский узел" также писал, что правозащитники и активисты общественных организаций Кабардино-Балкарии назвали незаконным привлечением к административной ответственности граждан, участвовавших в акциях протеста в Нальчике 25-26 сентября, и потребовали прекратить их административное преследование. Кроме того, они поставили вопрос об избирательном характере мобилизации, при котором дети чиновников не оказываются в списках тех, кто получает повестки.

Кабардино-Балкария стала единственным регионом Северного Кавказа, где чиновники выходили для личного диалога с протестующими против мобилизации. Так, 26 сентября в ходе двухчасового общения с протестующими чиновники предложили им изложить свои претензии на бумаге, а тех, кого мобилизовали в нарушение установленных указом президента норм и требований, пообещали "вернуть обратно". Днем ранее, 25 сентября, с участницами акции протеста в Нальчике встретились секретарь Совета безопасности при главе республики Казбек Татуев и министр по делам национальностей Анзор Курашинов. Казбек Татуев предложил женщинам написать письмо на имя Казбека Кокова и записаться к нему на прием, после чего женщины разошлись. По данным правозащитного проекта ОВД-инфо* на 3 октября не менее 20 протоколов поступило в Нальчикский горсуд, участники акций обвинены по статьям о дискредитации армии, нарушении порядка проведения публичных мероприятий и неповиновении полиции.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.