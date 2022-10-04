Суд в Нальчике оштрафовал участницу акции против мобилизации

04 октября 2022, 12:10

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Залина Пекова, которая принимала участие в акции протеста против мобилизации, оштрафована по двум административным протоколам на 20 тысяч рублей, сообщили в Нальчикском горсуде.

Как писал "Кавказский узел", 20 протоколов поступило в Нальчикский горсуд по итогам двухдневных акций протеста портив мобилизации, участники акций обвинены по статьям о дискредитации армии, нарушении порядка проведения публичных мероприятий и неповиновении полиции.

25 сентября жительницы Кабардино-Балкарии на акции протеста в Нальчике потребовали не мобилизовывать их родственников, а также настаивали на встрече с главой Кабардино-Балкарии. Нельзя допустить отправки в зону спецоперации мужчин без профессиональных навыков в военном деле, заявили противницы мобилизации. На следующий день чиновники вышли к участникам акции протеста против мобилизации в Нальчике, но вместо ответов на вопросы о мобилизации обвинили протестующих в пиаре. Участницы акции эмоционально спрашивали чиновников, отправили ли те на военную операцию своих детей. Чиновники в ответ предложили женщинам письменно изложить претензии и пообещали вернуть незаконно мобилизованных, если такие есть.

Нальчикский городской суд рассмотрел два административных дела в отношении одной из участниц акции против частичной мобилизации Залины Пековой, которая прошла 26 сентября и вынес решение о назначении ей административного штрафа.

В отношении Залины Пековой было составлено два административных протокола.

Один за нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (часть 1.1 статьи 20.2 КоАП РФ), второй – за нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (часть 5 той же статьи).

Суд оштрафовал Пекову по одному административному делу на 15 тысяч рублей, по другому на - пять тысяч рублей, - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Нальчикском городском суде.

Информация о том, как жители юга России отреагировали на объявленную мобилизацию, собрана на странице "Кавказского узла" "Мобилизация и протесты".

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.