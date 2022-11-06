Отчет Кокова о поездке к мобилизованным вызвал иронию в соцсети

06 ноября 2022, 21:40

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Мобилизованным из Кабардино-Балкарии всего хватает, им передана помощь, отчитался Казбек Коков по итогам поездки в зону военной операции. В республике активно ведутся сборы на нужды мобилизованных, этого не было бы, если бы им всего хватало, возразили пользователи соцсети.

"Кавказский узел" писал, что 3 октября глава республики Казбек Коков анонсировал компенсации затрат на сборы мобилизованных. Ежемесячные денежные выплаты военнослужащим составят 25 тыс. рублей, помощь получат также те, кто получил ранения в зоне специальной военной операции и семьи погибших. Пользователи соцсети сочли объявленные суммы недостаточными и потребовали обеспечить мобилизованных обмундированием и достойными ежемесячными выплатами.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков отчитался о поездке к мобилизованным бойцам из республики в зону специальной военной операции. "Возвращаюсь домой. Посетил наших ребят, которые выполняют свой воинский долг. Настроение у них прекрасное. Попросили меня передать родителям военнослужащих, что у них все нормально, чтобы не переживали", - сообщил он в опубликованном сегодня в его Telegram-канале видео.

Бойцам передали помощь от республики, подчеркнул Коков. "Вместе с представителями правительства Кабардино-Балкарии и главами администраций районов побывали в местах дислокации наших бойцов. Передали им, в том числе, необходимые технические средства, предметы быта", - добавил Коков.

Сообщение в аккаунте главы республики, на который подписаны 9187 человек, набрало к 21.20 89 комментариев. Часть пользователей выразили благодарность за отчет, некоторые из них коснулись проблем обеспечения мобилизованных. Очень прошу вас взять под личный контроль вопросы снабжения и обеспечения наших мобилизованных ребят на фронте! Сегодня говорила со своим племянником, (он из Нальчика мобилизован), так вот, они за свои деньги покупают еду и никакого продуктового снабжения у них нет! Прошу вас подключиться к решению данной проблемы! Может надо "встряхнуть" тех, кто отвечает за эту работу и привести их в чувство надо! Почему, пока не выйдет видео, где ребята рассказывают о своем бедственном положении, чиновники не шевелятся?", - написала пользователь Лика.

2 ноября мобилизованные жители Баксана пожаловались в соцсетях на невыдачу гуманитарной помощи. Пресс-секретарь местной администрации отчитался, что вопрос был решен после звонка в часть в Волгоградской области, где баксанцы проходят подготовку.

"Вопрос обеспечения находится на постоянном контроле, случаи недоукомплектования единичны и решаются в оперативном порядке", - ответил ей пользователь с аккаунта правительства Кабардино-Балкарии.

Отчет Кокова о поездке был размещен и в сообществе "ЧП/Нальчик", у которого насчитывается 339 тысяч подписчиков. К 21.20 мск публикация набрала 51 комментарий.

Часть пользователей отметили, что сбор помощи для бойцов продолжается в республике, в том числе в школах. "Путин их отправил, а везде сборы, даже в школах. Почему он их не обеспечивает?" - спросил пользователь aslandad36. "Ну раз все нормально, может прекратятся сборы в школах им на теплые носки и сигареты?" - поинтересовался пользователь mi__is. При этом в ходе дискуссии он отказался назвать номер школы, в которой ведется такой сбор. "Правильно написали. Почему Минобороны не предоставило все нужное для военных. Все это государство должно полностью обеспечить, выделяются немалые деньги" - указала oksa_na8122. "Уважаемые родители, не делайте никаких сборов. Вы не обязаны принудительно это делать. Другое дело, когда вы через кого-то передаете сам и своим мужчинам самое необходимое. Но ведь это ваше желание. А в школах делать поборы - это неправильно. Соберитесь все и выскажите директору", - подчеркнула она же в другом комментарии.

Другие пользователи указали на необходимость собирать помощь для военнослужащих из республики. "Это специальная военная операция. Вы представляете, где они и как это? Нет? Вот и я нет. Но я понимаю, что сколько бы их не снабжали, помогать нужно", - отметила m.alisha. "Полностью с вами согласна", поддержала ее zalinagyzyeva_taova_.

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