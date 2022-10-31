Зал заседаний ПАСЕ, фото: пресс-служба ПАСЕ https://pace.coe.int/en

31 октября 2022, 12:51

Репрессии в Азербайджане обеспокоили депутатов ПАСЕ

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Двадцать депутатов ПАСЕ подписали петицию, в которой выразили обеспокоенность усилившимся преследованием журналистов, правозащитников и оппозиционеров в Азербайджане.

Как сообщал "Кавказский узел", на осенней сессии ПАСЕ назначила специального докладчика ассамблеи по вопросу об угрозах жизни и безопасности журналистов и правозащитников в Азербайджане. Им стала парламентарий Ханна Барделл из Великобритании. Представители НПО Азербайджана выразили надежду, что это назначение повысит международное внимание к проблеме безопасности журналистов и правозащитников в стране и будет способствовать устранению угроз для них.

Члены ПАСЕ выступили с предложением к Ассамблее разработать и принять резолюцию о росте числа политзаключенных в Азербайджане. "Усилившееся преследование журналистов, правозащитников и оппозиционеров в Азербайджане, соответствующий рост числа политических заключенных вызывает тревогу", - говорится в петиции, принятой двадцатью парламентариями из 13 стран по инициативе депутата из Италии Маурицио Буккареллой. Документ опубликован на сайте Совета Европы.

В петиции упоминается о том, что 10 сентября "по сфабрикованным обвинениям были задержаны журналист Аваз Зейналлы и адвокат-правозащитник Эльчин Садыгов". Несмотря на призывы Комиссара Совета Европы по правам человека Дуньи Миятович немедленно освободить задержанных и прекратить политически мотивированное преследование, днем позже власти задержали еще одного журналиста - Эльнура Шукюрова.

По версии следствия, руководитель "Хурал ТВ" Аваз Зейналлы, владелец YouTube-канала "Səda TV" Эльнур Шукюров и знакомый последнего Теймур Рагимов вступили в сговор, чтобы незаконно содействовать приватизации гражданами земельных участков и нежилых помещений в обмен на денежное вознаграждение. Аваз Зейналлы и адвокат Эльчин Садыгов были задержаны 10 сентября. Силовики при обыске изъяли у Садыгова документы, связанные с его работой. Азербайджанские правозащитники назвали арест адвоката и журналиста политическим преследованием. Комитет защиты прав журналистов призвал освободить Садыгова и Зейналлы, а "Платформа по содействию защите журналистики и безопасности журналистов Совета Европы" взяла их дела под контроль. 17 октября Зейналлы был переведен под домашний арест, а 26 октября адвокаты потребовали обеспечить ему свидания с близкими. Садыгов также находится под домашним арестом.

Авторы петиции напоминают, что в середине 2022 года журналист Абид Гафаров был заключен в тюрьму "по сфабрикованному обвинению в клевете". Также Азербайджана возбудили три уголовных дела против оппозиционера Али Алиева. В мае 2022 года по сфабрикованному обвинению был арестован блогер Рашад Рамазанов. Зейналлы и Рамазанов были политзаключенными, и после освобождения они возобновили свою журналистскую и блогерскую деятельности, что привело к новым преследованиям со стороны азербайджанских властей, считают депутаты ПАСЕ.

"Власти Азербайджана продолжают преследовать своих критиков за пределами Азербайджана. 2 октября 2022 года азербайджанский журналист и правозащитник, ныне гражданин Украины Эльхан Нуриев был задержан польскими правоохранительными органами по политически мотивированному запросу Азербайджана в интерпол. Требование его немедленной экстрадиции представляет реальную угрозу его жизни и безопасности. Парламентская ассамблея должна внимательно рассмотреть и изучить существующие дела политических заключенных в Азербайджане", - говорится в документе.

Авторы петиции считают, что Ассамблея должна призвать правительство Азербайджана соблюдать Европейскую конвенцию о правах человека и освободить всех политических заключенных, "так как это фундаментальное обязательство Азербайджана, принятое при вступлении в Совет Европы".

То, что петицию подписали 20 депутатов, предполагает обсуждение документа в руководящих структурах ассамблеи - Постоянном комитете и Бюро, сказал корреспонденту "Кавказского узла" директор Института свободы и безопасности репортеров (ИСБР) Эмин Гусейнов, проводящий общественную кампанию в Совете Европы по защите прав азербайджанских журналистов.

По его словам, подписание документа представителями 13 стран и всех пяти фракций ассамблеи прибавляет весомость инициативе. При этом он обратил внимание на то, что на осенней сессии ПАСЕ ассамблея уже назначила спецдокладчика по вопросу об угрозах жизни и безопасности журналистов и правозащитников в Азербайджане.

На взгляд правозащитника, новая инициатива еще более повысит внимание ПАСЕ и других структур Совета Европы, а также в целом международной демократической общественности к вопросу преследований журналистов, блогеров и активистов в Азербайджане.

Координатор Союза за свободу политзаключенных в Азербайджане Эльшан Гасанов также считает актуальным привлечение внимания Совета Европы к проблемам политзаключенных в Азербайджане.

"Несколько лет назад ПАСЕ назначил докладчика по политзаключенным в Азербайджане. Хотя власти не принимают факт наличия в стране политзаключенных, они освободили более 40 активистов и журналистов. Однако после того, как мандат докладчика Сунны Эвардсоттир завершился, вновь стало расти число политзаключенных. По нашему последнему списку было 99 политзаключенных. Но последовали новые аресты, мы изучаем эти дела, и очевидно, что число политзеков вновь превысит сто. Мы ожидаем от Совета Европы последовательной позиции в решении проблемы политзаключенных. Для страны-участницы Совета Европы даже один политзаключенный - это много", - заявил Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, власти не прекращают преследование даже тех, кто в политэмиграции. "Недавно в Польше был задержан Эльхан Нуриев. Его преследуют по уголовному делу, связанному с карабахским конфликтом 30-летней давности. Он тогда был главой Губадлинскому района при правительстве Народного фронта во время военных действий. Его причастность к какому-то преступлению весьма сомнительна. Он 30 лет назад уехал на Украину, получил гражданство этой страны, а теперь его в Польше задержали. Надеемся, что польские власти будут соблюдать международные нормы и не выдадут его, поскольку его может ожидать предвзятое следствие", - считает Гасанов.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". Кроме того, в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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Примечание:

"Азербайджанский оппозиционер Али Алиев пожаловался на предвзятость суда", "Супруга азербайджанского оппозиционера Гумбатова заявила о голодовке мужа в колонии", "Азербайджанский оппозиционер Пюнхан Керимли обжаловал приговор".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

31 октября 2022, 12:20

31 октября 2022, 11:52

31 октября 2022, 11:14

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