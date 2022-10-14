Назначение нового спецдокладчика ПАСЕ обрадовало журналистов и правозащитников в Азербайджане

14 октября 2022, 19:50

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

ПАСЕ назначила специального докладчика по вопросу об угрозах жизни и безопасности журналистов и правозащитников в Азербайджане. Им стала парламентарий Ханна Барделл (Hanna Bardell) из Великобритании. Представители НПО Азербайджана выразили надежду, что это назначение повысит международное внимание к проблеме безопасности журналистов и правозащитников в стране и будет способствовать устранению угроз для них.



Как сообщал "Кавказский узел", в конце апреля Платформа по содействию защите журналистики и безопасности журналистов Совета Европы распространила доклад, об усилении угроз свободе СМИ в Азербайджане. 38 депутатов ПАСЕ выразили беспокойство растущим в Азербайджане уровнем насилия, нетерпимости и непрекращающимися угрозами в отношении журналистов, блогеров и правозащитников и предложили принять по этому поводу резолюцию ПАСЕ. Парламентарии в частности ссылались на убийства журналиста и ЛГБТ-активиста Аваза Шихмамедова (творческий псевдоним Аваз Хафизли), похищение блогера и правозащитника Бахтияра Гаджиева, а также угрозы поступившие журналистам-расследователям. Депутаты указали, что ПАСЕ должна призвать правительство Азербайджана соблюдать Европейскую конвенцию по правам человека и гарантировать безопасность журналистов и правозащитников.

В июне Бюро ПАСЕ приняло решение о подготовке отчета "Угрозы жизни и безопасности журналистов и правозащитников в Азербайджане". Информация об этом была опубликована поздно вечером 27 июня на сайте организации. Решение о подготовке доклада было принято по инициативе бельгийского депутата Кристофа Лакруа и поддержавших его 37 членов ассамблеи, указано в сообщении Бюро. Решение о назначении Барделл специальным докладчиком было принято 11 октября на заседании Комитета ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека, состоявшемся в рамках осенней сессии ассамблеи, сообщается на сайте ПАСЕ.



Согласно тому же источнику Барделл в течение двух лет должна расследовать вопрос и подготовить обстоятельный отчет.

Директор азербайджанского Института свободы и безопасности репортеров (ИСБР) Эмин Гусейнов приветствовал назначение спецдокладчика.

«Это долгожданное решение, поскольку условия для безопасного выполнения в Азербайджане своей работы независимыми и оппозиционными журналистами становятся все более не выносимыми. У спецдокладчика будет мандат на двухлетний период. Таким образом, создается словно институт для предотвращения подавления в Азербайджане критических голосов журналистов, блогеров, активистов. Спецдокладчик будет не только заниматься подготовкой доклада, но и реагировать на каждый возможный случай давления на журналистов и запрашивать разъяснений от власти. Ее заявления будут вызывать реагирование и других международных институтов на угрозы журналистам и правозащитникам. Правительство придется принимать меры и отчитываться перед Советом Европы», - сказал Гусейнов корреспонденту «Кавказского узла».

При этом он обратил внимание на то, что мониторинг спецдокладчика охватит ситуацию не только в Азербайджане, но и журналистов, блогеров и активистов, находящихся в политэмиграции.

"Пребывание в странах Европы еще не обеспечивает физическую защиту критикам властей Азербайджана. В последние годы были целый ряд инцидентов против азербайджанских журналистов, блогеров, активистов. В Германии был раскрыт заговор против блогера Турала Садыглы, во Франции – сорвано спланированное покушение блогера Мухаммеда Мирзали. Во Франции была совершена физическая атака на еще одного критика азербайджанских властей Видади Искендерова. В Швейцарии был избит блогер Манаф Джалилзаде", - сказал Гусейнов.

Глава Центра мониторинга выборов и обучения демократии (ЦМВОД) Анар Мамедли назвал назначение нового спецдокладчика «давно назревшим решением».

«Ситуация с безопасностью критиков власти все более ухудшается. Они, даже эмигрируя из страны, становятся мишенями в Европе. Мы ожидаем, что отчет будет всеобъемлющим, объективным и отражающим реальность. Для этого докладчику необходимо почаще приезжать в страну, контактировать с властями по каждому случаю угроз или атак на журналистов и правозащитников. Правда, у правительства есть опыт пренебрежениями мандатами докладчиков. В свое время, они отказались принимать спецдокладчика по политзаключенными Криштофа Штрассера. Поэтому структуры Совета Европы должны будут решительно реагировать, если докладчику будут создаваться препятствия», - сказал Мамедли корреспонденту «Кавказского узла».

Парламентская ассамблея Совета Европы 23 января 2013 года рассмотрела два доклада по Азербайджану. Доклад о выполнении страной своих обязательств перед Советом Европы, составленный докладчиками Мониторингового комитета ПАСЕ Педро Аграмунтом Фонт де Морой (Испания) и Джозефом Дебоно Грешом (Мальта), и соответствующая резолюция были приняты 196 голосами "за" при двух "против". Доклад о политзаключенных в Азербайджане, подготовленный германским депутатом Кристофом Штрассером, был отклонен 125 голосами против 74. В декабре 2016 года "Европейская инициатива стабильности" опубликовала результаты расследования о подкупе депутатов ПАСЕ, в котором объяснила провал доклада Штрассера дачей взяток.

Вместе с тем, он сомневается, что специальная резолюция и рекомендации кардинально изменят ситуацию.

«Даже если власти не будут создавать препоны спецдокладчику ожидать, что все проблемы они решат не приходится. Ибо оно не признает наличие политзаключенных, отрицает давление на журналистов, воспрепятствование деятельности гражданского общества. Тем не менее, появление отчетов, фиксирующих репрессивные меры властей будет навлекать на власти вопросы и требования от разных международных структур и какие-то шаги все-таки придется предпринимать», - отметил Мамедли.

В целом же, по мнению правозащитника, проблемы со свободой медиа и выражения в Азербайджане с годами обостряются.

«В Азербайджане на протяжении многих лет представители СМИ подвергаются давлению, их деятельность ограничена. В стране фактически ограничен рекламный рынок для СМИ, новый закон о медиа создает бюрократические барьеры для регистрации СМИ и журналистов. Такая же ситуация и с правозащитниками, есть организации, которых не регистрируют, а те кто имеют регистрацию, не имеют доступа к финансированию со стороны зарубежных доноров», - сказал Мамедли.

Глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов также считает положительным шагом назначение спецдокладчика по Азербайджану, который займется изучением угроз безопасности журналистов и правозащитников.

«В этом году имели место резонансные случаи нападения на представителей медиа и гражданского общества. Был похищен и подвергнут плохому обращению активист Бахтияр Гаджиев. Было совершено нападение на известную журналистку, специализирующуюся на правозащите Айтен Мамедову. Ни один из этих фактов не был расследован объективно и никто не был привлечен к ответственности. Не прекращается практика уголовного преследования журналистов. В настоящее время в тюрьмах в связи с журналистской или блогерской деятельностью находятся не менее пяти человек. Это журналисты Полад Асланов, Эльчин Мамед, Аваз Зейналлы, блогеры Аслан Гурбанов и Рашад Рамазанов», - сказал правозащитник корреспонденту «Кавказского узла».

На его взгляд, Совет Европы должен потребовать от Азербайджана выполнения своих обязательств перед организацией, уважения свободы медиа, прекращения давления на журналистов и освобождения лиц, брошенных в тюрьмы за свои критические публикации.

Депутат парламента Азербайджана от правящей партии «Ени Азербайджан» Кямал Джафаров считает назначение спецдокладчика «предвзятым подходом» со стороны ПАСЕ. «В каждой стране есть свои внутренние проблемы, и Азербайджан не исключение. Однако год назад в Азербайджане погибли при выполнении профессиональных обязанностей двое журналистов, подорвавшихся на минах, заложенных армянами. Я хотел бы, чтобы здесь (Совете Европы) и об этом говорили бы, были инициативы принятия резолюций по этим вопросам. Но, к сожалению этого мы не видим», - цитируют Джафарова "Новости Азербайджана".

Инициатор подготовки доклада ПАСЕ бельгийский депутат Кристф Лакруа отреагировал на это назначение. «Поздравляем Ханну Барделл докладчиком ПАСЕ по угрозам жизни и безопасности журналистов и правозащитников в Азербайджане. Наконец ПАСЕ (принял решение)!» - написал он в Twitter.

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