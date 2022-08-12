Азербайджанский оппозиционер Пюнхан Керимли обжаловал приговор

12 августа 2022, 13:36

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Оппозиционер Пюнхан Керимли, после депортации из Германии осужденный в Азербайджане на шесть лет лишения свободы, обжаловал приговор по делу о хранении наркотиков, сообщил отец активиста.

Как писал "Кавказский узел", член ПНФА Пюнхан Керимли, депортированный в ноябре 2021 года в Азербайджан из Германии, в январе был арестован по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Защита заявила об отсутствии достоверных доказательств вины Керимли и попросила оправдать его, но суд 27 июля приговорил Керимли к шести годам лишения свободы. После того как адвокат получит на руки решение суда, защита обжалует приговор, сообщил отец Пюнхана Вахид Керимов.

Керимли преследуют по политическим мотивам, заявили ранее его брат и однопартиец. Отец активиста сообщил, что Пюнхан Керимли подвергся избиениям при задержании и после задержания. И отец Керимли, и защита считают, что наркотики Пюнхану подбросили силовики.

Пюнхан Керимли подал апелляционную жалобу на приговор, ее рассмотрение состоится в сентябре, сообщил отец активиста Вахид Керимов. Он считает, что сына преследуют по политическим мотивам. "Мой сын даже не дал показаний. Его под пытками заставили подписать какой-то текст", - приводит сегодня его слова Turan.

Напомним, помимо Керимли, еще три депортированных из ФРГ активиста (Джафар Мирзоев, Малик Рзаев и Муталлим Оруджев), возвращенных в Азербайджан осенью 2021 года, были арестованы по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Еще один активист, Самир Ашуров, который также был в числе 38 граждан Азербайджана, возвращенных из Германии в рамках соглашения о реадмиссии, 19 апреля был задержан в Баку и арестован по обвинению в нападении с ножом на человека. Правозащитники и супруга Ашурова назвали его дело политическим преследованием. 21 июля следователи дополнили новыми обвинениями дело Ашурова.

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