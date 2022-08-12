Супруга азербайджанского оппозиционера Гумбатова заявила о голодовке мужа в колонии

12 августа 2022, 15:47

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Член Партии Народного фронта Азербайджана Агиль Гумбатов, приговоренный к 10 годам лишения свободы, объявил голодовку. Его жена на сегодняшней акции протеста у здания МВД в Баку потребовала пересмотреть дело и освободить мужа.

"Кавказский узел" писал, что 15 ноября 2021 года судья Бакинского суда по тяжким приговорил члена Партии Народного фронта Азербайджана Агиля Гумбатова к 10 годам лишения свободы по делу о хулиганстве.

Агиль Гумбатов был задержан 11 августа 2021 года по делу о ранении ножом жителя поселка Зиря близ Баку. 16 августа 2021 года адвокат пожаловался в прокуратуру на то, что оппозиционер подписал признательные показания после избиений. Позднее и сам Гумбатов отказался от первичных показаний, заявив, что дал их под пытками. Член президиума ПНФА Асиф Юсифли заявил, что Агиль Гумбатов стал жертвой кампании властей против оппозиционной партии. "Его единственная вина в том, что он выходил в прямой эфир в социальных сетях и требовал от властей назначения детских пособий. Просто власти хотят наказать его и запугать всех остальных граждан", - сказал он ранее "Кавказскому узлу". Правозащитники признали Гумбатова политзаключенным.

Айгюн Гумбатова вышла сегодня вместе с сыном на акцию протеста у здания МВД Азербайджана в Баку. По ее словам, она беспокоится о муже, который уже в течение трех-четырех дней проводит голодовку.

Позвонив ей из места заключения, Агиль не мог говорить открыто и сказал, что срочно требует встречи с адвокатом. "Мужа осудили на 10 лет за то, что он требовал пособия за детей. Осудили формально за попытку убийства. Зачем они доводят политических узников до голодовки?" - спросила она.

Айгюн Гумбатову пригласили для беседы в МВД. Заходя в здание, она сказала, что это не первый разговор с представителями властей, однако предыдущие беседы оказались безрезультатными. "Я буду требовать освобождения мужа всегда. Что будет с детьми, отец которых осужден на 10 лет?" - отметила она.

В МВД Азербайджана с нее взяли заявление, в котором она изложила свои требования, и сказали, что заявление будет рассмотрено в законном порядке, сообщила она корреспонденту "Кавказского узла".

Гумбатова добавила, что 11 августа муж сообщил, что его перевели в санчасть колонии. "Его голос звучал слабо. Я попросила ради детей прекратить голодовку, не подрывать свое здоровье и ставить под угрозу жизнь. Сейчас я не знаю, что с ним", - привело ее слова агентство Turan.

Гумбатова также добавила, что после ареста мужа семья осталась без кормильца и она не может в одиночку содержать троих детей, один из которых страдает серьезным заболеванием. Этого восьмилетнего ребенка она привела с собой на акцию, отмечается в публикации.

По ее словам, в сентябре намечено рассмотрение дела Гумбатова в Верховном суде.