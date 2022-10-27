Суд отказался изменить Эльчину Садыгову условия домашнего ареста

27 октября 2022, 14:13

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Бинанадинский районный суд Баку отказал Эльчину Садыгову в его просьбе изменить условия домашнего ареста, чтобы он мог выезжать за пределы города для адвокатской деятельности. Садыгов заявил, что обжалует это решение суда, а правозащитник Эльшан Гасанов отметил, что оно нарушает не только права адвоката, но и его подзащитных.

Как cообщал "Кавказский узел", адвокат Эльчин Садыгов и журналист Аваз Зейналлы были задержаны 10 сентября. Силовики при обыске изъяли у Садыгова документы, связанные с его профессиональной деятельностью. Азербайджанские правозащитники назвали арест адвоката и журналиста политическим преследованием. Оба активиста по решению суда были арестованы на четыре месяца. Комитет защиты прав журналиста призвал освободить Садыгова и Зейналлы, а "Платформа по содействию защите журналистики и безопасности журналистов Совета Европы" взяла их дела под контроль. 17 октября Зейналлы был переведен под домашний арест, а 26 октября адвокаты потребовали обеспечить ему свидания с близкими.

По версии следствия, руководитель "Хурал ТВ" Аваз Зейналлы, владелец YouTube-канала "Səda TV" Эльнур Шукюров и знакомый последнего Теймур Рагимов вступили в сговор, чтобы незаконно содействовать приватизации гражданами земельных участков и нежилых помещений в обмен на денежное вознаграждение.

26 октября в Бинанадинский районный суд рассмотрел ходатайство адвоката Эльчина Садыгова об изменении условий содержания под домашним арестом. Адвокат рассказал, что 17 сентября Бакинский апелляционный суд изменил ему меру пресечения в виде заключения под стражей на домашний арест. "Однако апелляционный суд постановил, что я должен находиться под домашним арестом на территории Баку", – сказал Садыгов корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, решение суда предписывает ему находиться дома с 23.00 по 06.00, что позволяет ему выполнять профессиональные обязанности в дневное время. Однако Садыгову по работе приходится выезжать и в регионы Азербайджана. "Я мог бы выезжать в течение дня в ближайшие от Баку районы для выполнения адвокатской работы и возвращаться к вечеру, однако решение суда, ограничивающее режим домашнего ареста, не позволяет это", – сказал он.

Бинагадинский районный суд оставил без удовлетворения его просьбу. Садыгов счел это решение дискриминационным и ограничивающим его профессиональную деятельность. "В судебной практике Азербайджана в подавляющем большинстве случаев мера пресечения в виде домашнего ареста подразумевает исполнение этого обязательства по всей территории Азербайджана. Подобное предвзятое решение ко мне является еще одним свидетельством сфабрикованного и заказного характера уголовного дела против меня", – заявил Садыгов. Он подчеркнул, что намерен подать апелляцию.

Сотрудник Бинагадинского районного суда подтвердил информацию об отклонении прошения Садыгова. Сотрудники пресс-службы Следственного управления Генпрокуратуры Азербайджана, которое расследует дело против Садыгова, оказались не доступны для комментариев.

Лишение Садыгова выезда в регионы нарушает не только его права, но и права его подзащитных, считает глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов. "Решение суда отражается не только на правовом положении Садыгова, но и людях, которые пользуются его правовой помощью", – сказал Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, Эльчин Садыгов был в числе победителей конкурса "Кавказского узла" "Герои Кавказа-2018". В декабре 2019 года Коллегия адвокатов Азербайджана начала дисциплинарное производство против Эльчина Садыгова. Инициатором расследования против адвоката выступил первый заместитель генпрокурора Рустам Усубов. Правозащитники заявили тогда, что кампания против адвокатов направлена на то, чтобы помешать отстаивать права человека.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.