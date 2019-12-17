Прокуратура Азербайджана начала расследование против адвоката Гумбатовой

17 декабря 2019, 23:04

Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджана начало расследование в отношении адвоката Шахлы Гумбатовой. Инициатором расследования выступил президиум Коллегии адвокатов Азербайджана, ранее приостановивший полномочия Гумбатовой. Адвокат считает расследование против нее необоснованным.

Как писал "Кавказский узел", Президиум Коллегии адвокатов Азербайджана принял решение о приостановлении полномочий Шахлы Гумбатовой 28 ноября. Она назвала это решение суровым и несправедливым. Активисты предположили, что Гумбатову хотят отстранить от защиты прав людей, преследуемых по политическим мотивам. Правозащитники осудили давление на адвокатов в Азербайджане.

Сегодня Гумбатова была вызвана в Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджана. По ее словам, вызов был связан с обращением в президиум Коллегии адвокатов Азербайджана (КАА) о начале расследования.

"Обращение в прокуратуру базируется на тех же основаниях, которые были приведены для отстранения меня от адвокатской деятельности. Но оно лишено оснований для уголовного преследования и исключения меня коллегии адвокатов", - заявила Шахла Гумбатова корреспонденту "Кавказского узла".

Ранее Гумбатова сообщила, что ей выдвинули претензии о неуплате членских взносов в Коллегию адвокатов. Однако, по ее словам, деньги она внесла в начале февраля на шесть месяцев вперед. По словам Гумбатовой, в коллегии зачислили эти средства за предыдущий период, но ее при оплате не известили об этом. Другой претензией к Гумбатовой была фальсификация ею документа. Адвокат рассказала, что весной 2018 года к ней обратилась женщина по вопросам наследства. По условиям договора, женщина должна была сразу заплатить гонорар Гумбатовой, а та - предъявить квитанцию об оплате денег в суд. Однако истица отдала лишь часть средств, а Гумбатовой вменили "фальсификацию квитанции".

По ее словам, она "не причинила ущерба этой женщине". "Напротив, были ущемлены мои интересы. С того времени прошло полтора года, а, согласно закону, дисциплинарная мера может быть принята в течение одного года после нарушения", - заявила Гумбатова.

Адвокат считает, что приостановление ее полномочий и обращение в прокуратуру для привлечения к ответственности преследует цели наказать ее за принципиальную позицию в отстаивании интересов своих клиентов и отстранить в дальнейшем от участия в резонансных делах в сфере правозащиты.

"Еще когда я защищала блогера Мехмана Гусейнова, на меня оказывалось давление. Что не сделали тогда - ходят довести до конца сейчас, лишив меня возможности защиты фигурантов "гянджинского дела". Наказав меня, они хотят запугать и других адвокатов", - считает Гумбатова.

Она отметила, что за последний месяц в отношении трех адвокатов, выходящих на "гянджинское дело", были начаты дисциплинарные производства. Помимо нее, разбирательства начались также против адвокатов Эльчина Садыгова и Немата Керимли.

"Целью является оставить арестованных без защиты, не допустить привлечения внимания общества к серьезными беззакониям в этом деле", - считает адвокат.

В Гяндже в июле 2018 года после нападения на главу администрации Эльмара Велиева и задержания подозреваемого около 200 человек вышли на акцию и потребовали расследовать действия не только нападавших, но и самого Велиева. При разгоне митинга погибли двое полицейских. По делу о беспорядках были осуждены около 60 человек. Один из них скончался в больнице. Правозащитники связали его гибель с пытками. Части осужденных было смягчено наказание. 7 декабря стало известно, что Генпрокуратура пожаловалась в Коллегию адвокатов Азербайджана на защитника Немата Керимли, а 11 декабря стало известно, что КАА начала дисциплинарное производство против Эльчина Садыгова.

Гумбатова отказалась давать показания в прокуратуре. Сопровождавший ее адвокат Эльчин Садыгов сообщил, что уголовное дело начато по ст. 294.1 УК Азербайджана (фальсификация доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле, или его представителем). Статья предусматривает наказание, в том числе в виде штрафа, исправительных работ или лишения свободы на срок до шести месяцев.

"Однако единственным основаниям для расследования по этой статье может быть информация суда. Но в деле нет такой информации. Документ, являющийся предметом обращения коллегии адвокатов, не был принят судом как доказательство. Этот документ никак не влиял на предмет спора. Поэтому, мы считаем, что ведение расследования незаконно", - сказал Садыгов корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, он и Гумбатова написали заявление на имя начальника указанного управления прокуратуры с просьбой приостановить расследование.

Сама Гумбатова отметила, что "никакого обвинения ей не предъявлено". "Пока идет расследование материала, присланного КАА. Никакого обвинения нет и не может быть. Для этого нет законных оснований", - сказала Гумбатова. Она заявила, что продолжит борьбу за свои права.

Сотрудник аппарата президиума КАА Сенан Ширинов подтвердил факт обращения в прокуратуру. "Президиум Коллегии адвокатов начал дисциплинарное производство против Шахлы Гумбатовой. Однако, поскольку президиум не может дать правовой оценки всем вопросам, было сделано обращение в Главное управление по борьбе с коррупцией. Давать правовую оценку указанным вопросам - в компетенции Главного управления по борьбе с коррупцией", - цитирует Ширинова азербайджанская служба "Радио Азадлыг".

Ширинов не уточнил, о каких конкретно "вопросах" идет речь. При этом, он выразил несогласие с утверждением о том, что Гумбатова отстранена от защиты фигурантов "гянджинского дела". "Мы не согласны с этим утверждением. По имеющейся у меня информации, Шахле ханум (форма почтительного обращения к женщине в Азербайджане - прим. "Кавказского узла") разрешено участвовать во всех делах, которые она вела до начала против нее дисциплинарного производства", - сказал сотрудник КАА.

Директор Института свободы и безопасности репортеров (ИСБР) Эмин Гусейнов назвал инициирование коллегией адвокатов уголовного расследования против Гумбатовой возмутительным.

"Принято, что Коллегии адвокатов защищают своих членов от давления административных, правоохранительных органов, спецслужб. Нынешнее руководство Коллегии адвокатов само рьяно участвует в преследованиях адвокатов. Это происходит после того, как десятки международных организацией потребовали остановить давление на адвокатов в Азербайджане. И после всего этого инициировать уголовное разбирательство против известного адвоката - вызов цивилизованному миру. Международное демократическое сообщество не должно оставаться равнодушным. Властям Азербайджана следует донести, что расправа над адвокатами не останется без внимания и повлечет для Баку самые серьезные последствия", - заявил Гусейнов корреспонденту "Кавказского узла".

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов". Также в разделе "Справочник" подготовлена справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".