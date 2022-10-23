Подписчики паблика о Чечне назвали предсказуемыми извинения за танец юноши в платье

23 октября 2022, 13:57

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Публичные извинения молодых людей за танец одного из них в розовом платье на въезде в Грозный были ожидаемыми и вынужденными, заявили пользователи Instagram*.

Как писал "Кавказский узел", 22 октября было опубликовано видео с извинениями перед мусульманами, которые принес молодой человек за танец в розовом платье на въезде в Грозный. Извинились "перед всеми мусульманами и перед религией" также два его знакомых, причастных к съемке видеозаписи танца. Один из молодых людей добавил, что понес наказание за свой поступок, не уточнив, как и кем был наказан.

Видеоролик, на котором молодой человек в розовом платье танцует у въезда в Грозный, был опубликован почти два месяца назад, 24 августа, в чеченском Instagram*-паблике и вызвал возмущение пользователей сети. Часть комментаторов заявили, что юноша должен извиниться за свое поведение, другие указали, что туристам следует объяснять правила поведения в Чечне.

Видео с извинениями молодых людей опубликовано сегодня в Instagram*-паблике "ЧП/Грозный № 1", на который подписана 291 тысяча пользователей. "Чеченцы нашли «парня», который танцевал в розовом платье на въезде в Грозный, и поставили его на колени вместе с его дружками. Шутники искренне раскаялись. Ахмат сила", - говорится в аннотации к ролику.

К 13.55 мск под публикацией размещено 116 комментариев, преимущественно на чеченском языке. Авторы многих комментариев на русском языке назвали ожидаемыми публичные извинения за танец. "Я так и знал, что найдут", - написал, в частности, bar102689. "Грозный не любит глупых шуток", - заметил the.wolf.75.

"Я рада тому, что их нашли и заставили", - призналась a_amish_01. "Пускай знают, что с нами шутки плохи", - добавила soja_niemcova. "Нашли где шутить! И тем более в такой форме", - упрекнула молодых людей lana_nail95. "Такие молодые пацаны, а ищут себе проблемы, эх, не понимаю", - написал komiljonahmedov.

"Многие знают что нохчи (чеченцы) найдут любого провокатора, где бы он ни был, ну почему эти люди так делают, я вообще не понимаю", - поделился s.mukhammad.e. "Когда уже до них дойдет, что такие вещи им не оставят. Вроде видят, как другие тоже глупости делают, и их потом находят, нет, все равно лезут они, думая, что им ничего не будет", - согласилась rashidova_ms.

Несколько пользователей удивились тому, что молодые люди принесли извинения, стоя на коленях. "Я всё понимаю […] но объясните мне, пожалуйста, зачем на колени ставить?" – написала, в частности, pona_blog. "Зачем на колени ставить, это лишнее, […] на колени только перед Всевышним", - заметил и bohtar84.

На публикацию обратил внимание сегодня читатель "Кавказского узла" с ником isaac. Пост к видео - "Чеченцы нашли «парня», который танцевал в розовом платье на въезде в Грозный и поставили его на колени вместе с его дружками. Шутники искренне раскаялись. Ахмат сила". Последнее указывает на то, что этих парней нашли и заставили извиняться именно кадыровцы. Действительно, у одного из этих парней под глазом явно "отсвечивает" синяк. По всей видимости. "воспитательные меры", включали в себя и первоначальное применение грубой силы", - написал он в комментарии к материалу об извинениях молодых людей.

Напомним, практика публичных извинений, принятая в Чечне с подачи Рамзана Кадырова, распространилась и на другие регионы России. В частности, 5 августа житель Москвы извинился за видеозапись с нецензурными комментариями, на которой житель Чечни разгуливает по московскому пляжу с оружием. Москвич признал, что "виноват насчет чеченского народа", и пообещал, что такое больше не повторится.

Жители самой Чечни регулярно просят прощения за различные проступки и за критику властей, а репортажи об этом публикует, в частности, республиканский телеканал "Грозный". В докладе международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном в июне 2015 года, отмечалось, что такие извинения становятся следствием давления и угроз. Как эта практика распространяется на другие регионы России, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

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