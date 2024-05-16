Правозащитники назвали дело Мовсара Умарова типичным для Чечни

16 мая 2024, 01:25

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Решение грозненского суда предоставить Эсет Умаровой материалы дела об исчезновении ее сына Мовсара дает некоторую надежду его семье, однако следствие вряд ли охотно исполнит его. Судьба жителей Чечни, исчезнувших подобно Умарову, зачастую остается неизвестной, констатировали правозащитники.

Как информировал "Кавказский узел", весной 2023 года мать Мовсара Умарова просила возобновить следствие по делу о его исчезновении, однако Верховный суд Чечни отклонил ходатайство. В апреле 2024 года суд в Грозном признал незаконным отказ следствия предоставлять Эсет Умаровой все материалы уголовного дела об исчезновении ее сына Мовсара.

Как заявила Эсет Умарова, ее сына задержали 18 июля 2020 года за просмотр блога критика чеченских властей Тумсо Абдурахманова. Она предположила, что Мовсар стал жертвой внесудебной расправы. Родственники Умарова сомневаются, что он жив, поскольку не получают от него никаких известий. Управление Следкома по Чечне в декабре 2020 года сочло достоверными показания родственников Умарова о том, что он удерживался силовиками в Грозном. Правозащитники отметили, что позиция следствия прямо противоречит заявлениям представителя России в ЕСПЧ по этому поводу. Юрист "Команды против пыток"* Константин Гусев сообщил, что следствие отказывается проверять возможных причастных к исчезновению Умарова.

Решение суда, который признал незаконным отказ следствия предоставить Эсет Умаровой все материалы по делу сына, позволит дать оценку работе следователей, однако конкретные сроки для такой оценки не установлены. Закон предусматривает, что когда решение суда вступит в силу, «следствие должно исполнить его в разумные сроки», сообщил «Кавказскому узлу» представитель “Команды против пыток”*.

У правозащитников нет информации о каком-либо давлении на мать Мовсара Умарова в связи с ее попытками выяснить судьбу исчезнувшего сына. «Мы думаем, что на Умарову не давят, мы бы знали о таком. Сама Эсет пенсионерка, у нее еще есть сын и две дочери. Мужа давно нет, она сама воспитывала детей», - отметили в организации.

Глава комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина* считает дело Умарова типичным для Чечни, отмечая, что решение суда в пользу матери - “хорошая новость”. «Это на самом деле большая удача, что адвокатам удалось добиться такого решения. В целом это довольно типичное дело для бесследных исчезновений в Чечне», - сказала она «Кавказскому узлу».

Вместе с тем у правозащитницы нет уверенности, что следователи исполнят решение суда. «К сожалению, мы знаем, что не всегда исполняются решения суда. В этом случае следователи элементарно могут не предоставлять Эсет Умаровой все материалы уголовного дела об исчезновении ее сына. Или могут дать ей не все материалы, но сказать, что дали все материалы и решение суда исполнили. Но я допускаю и хочу верить, что следователи все же предоставят все материалы и хотя бы в этом случае удастся выяснить судьбу Умарова. И это станет исключительным кейсом, - потому что в схожих историях судьбу исчезнувшего в Чечне человека не удается выяснить», - отметила она.

Сотрудник ЦЗПЧ «Мемориал»* также считает, что дело Умарова довольно типично для бесследных исчезновений в Чечне. «Обычно такие дела не раскрываются и не удается выяснять судьбу исчезнувших, - дела закрывают и больше не вспоминают про них. В этом случае родственники не теряют надежду, продолжают бороться и делают все, чтобы выяснить судьбу Умарова», - сказал он «Кавказскому узлу».

Чаще всего судьбу исчезнувших установить не удается, констатирует он. «Особенно если исчезновение человека напрямую связано с правоохранительными органами. Поэтому самое решение хорошее, но не думаю, что это даст какие-то результаты», - отметил он.

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