Депутаты ПАСЕ призвали Азербайджан вывести военных с территории Армении

19 октября 2022, 07:15

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47 депутатов из 18 стран Европы подписали совместное заявление, в котором обвинили Азербайджан в агрессии против Армении. Они призвали вывести азербайджанские войска с территории Армении и освободить всех пленных.

Как писал "Кавказский узел", 13 октября содокладчики совета Парламентской ассамблеи Европы (ПАСЕ) Киммо Кильюнен и Бориана Оберг выразили обеспокоенность поступающими сообщениями о пытках армянских военных в азербайджанском плену. Они призвали азербайджанским военных покинуть территорию Армении и освободить военнопленных.

47 депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) подписали совместное заявление, в котором призвали власти Азербайджана вывести свои вооруженные силы с территории Армении и воздержаться от дальнейшего нагнетания ситуации на границе.

Заявление опубликовано 18 октября на сайте ПАСЕ под номером "Doc. 15640". В нем подписанты обвиняют Азербайджан в "крупномасштабной военной агрессии против суверенной территории республики Армения в сентябре 2022 года" (перевод "Кавказского узла").

Депутаты ПАСЕ обвинили Азербайджан в "вопиющем нарушении Устава ООН, Хельсинкского заключительного акта, международного гуманитарного права и уставных, конвенционных и членских обязательств Азербайджана перед Советом Европы".

"Мы призываем Азербайджан воздерживаться от любых будущих актов агрессии против территориальной целостности Армении и мирно участвовать в переговорном процессе. Мы требуем немедленного и безоговорочного вывода вооруженных сил Азербайджана с суверенной территории Армении и срочной репатриации всех военнопленных и других пленных", - говорится в заявлении, которое подписали депутаты от Армении, Швеции, Исландии, Латвии, Нидерландов, Польши, Франции, Кипра, Швейцарии, Сан-Марино, Испании, Греции, Финляндии, Австрии, Ирландии, Словении, Италии, Норвегии - всего 47 депутатов. В их числе - содокладчики ПАСЕ Киммо Кильюнен и Бориана Оберг, которые 13 октября призвали азербайджанских военных покинуть территорию Армении.

На сайте министерства иностранных дел Азербайджана по данным на 06.00 мск комментариев по поводу заявления депутатов ПАСЕ нет.

Напомним, что в ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. Вечером 14 сентября Армения сообщила о перемирии с Азербайджаном. По данным властей Армении, за время обострения конфликта были убиты или пропали без вести 207 человек, среди которых трое погибших мирных жителей. Минобороны Азербайджана заявило о гибели 79 военных и пограничников. Позднее в госпитале умер еще один азербайджанский военный.

4 октября Минобороны Армении сообщило о возвращении на родину 17 военных, находившихся в азербайджанском плену. На следующий день Следком Армении сообщил, что допрошены 10 военных, семерых планируется допросить позже, так как они находятся в больнице с осколочными ранениями. Военнослужащие, возвращенные из азербайджанского плена, подверглись пыткам, заявила после встречи с ними защитник прав человека в Армении Кристине Григорян.

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