10 октября 2022, 00:04
Протестующие в Гюмри призвали власти Армении выйти из ОДКБ
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Как писал "Кавказский узел",16 сентября участники протестной акции у российского посольства в Ереване потребовали, чтобы Россия выполнила свои союзнические обязательства, а 18 сентября собравшиеся на митинг в Ереване потребовали выхода Армении из ОДКБ. Реакция ОДКБ на эскалацию конфликта Армении с Азербайджаном показала, что членство Армении в ОДКБ не гарантирует ей безопасности, но для Армении недопустимо покинуть этот альянс без вступления в альтернативный блок, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.
Перед 102 российской военной базой в Гюмри 9 октября прошла акция. Ее организаторами выступила инициативная группа "Вон из ОДКБ", передал корреспондент "Кавказского узла".
102-я военная база Южного военного округа Вооруженных сил России входит в состав группы российских войск в Закавказье Южного военного округа, она находится в городе Гюмри в Армении. Срок действия договора о размещении базы с Арменией был продлен в августе 2010 года до 2044 года. База оснащена ЗРК С-300 и истребителями МиГ-29, на ней служат около 4,5 тысячи человек. Поскольку база, кроме осуществления функций по защите интересов РФ, обеспечивает совместно с армянскими военными безопасность Армении, российская сторона в соответствии с документом обязуется снабжать армянскую сторону современным и совместимым вооружением, военной и специальной техникой, говорится в справке "Кавказского узла" о 102-й российской военной базе.
Участники акции держали в руках плакаты с надписями "ОДКБ или Армения", "Армения - ОДКБ - 102 база = суверенитет", "С ОДКБ опасно", "Армения без агрессора", "Покиньте Армению!", "ОДКБ - в Мавзолей", "Вечная Армения вне ОДКБ".
В акции, по словам организаторов, приняли участие около 25 представителей разных общественных организаций, движений и политических партий, в том числе "Европейская партия Армении", партия "Во имя Республики", Консервативная партия, Христианско-демократическая партия.
Подобные акции ранее проводились и в Ереване с тем же требованием - выйти из состава ОДКБ и вывести российские войска с территории Армении, сказал корреспонденту "Кавказского узла" лидер Европейской партии Армении Тигран Хзмалян.
Инициативная группа "Вон из ОДКБ" проводит сбор подписей с требованием к властям Армении выйти и ОДКБ, сказал он. Сбор, по словам Хзмаляна, проводится как в электронном виде, так и "вручную". Он сказал, что за три недели собраны в общей сложности несколько тысяч подписей По словам политика, сбор начали организовать уже и в районах. "Многим просто неудобно заезжать к нам в Ереван и подписывать петицию", - пояснил он.
После акции в Гюмри ее участники провели конференцию, на которой решили, что "ОДКБ и российская база являются для Армении не фактором безопасности, а, напротив, главными угрозами и причинами постоянных провокаций со стороны Азербайджана".
Присутствие российской базы в Армении - бессмысленно, и это доказала сама российская база за последнее время, заявил политолог Рубен Меграбян на конференции в Гюмри, откуда велась прямая трансляция, которую посмотрел корреспондент "Кавказского узла".
"Мы имеем дело с государством, которое ставит под сомнение границы Армении, территориальную целостность, государственность и суверенитет страны. Позиция России и ее действия направлены на то, чтобы от Армении оставить, в лучшем случае, только географическое название [...] И это все должно произойти путем территориальных уступок со стороны Армении", - заявил он.
Меграбян отметил, что перед Арменией стоят три задачи: добиться мировой консолидации, восстановить, возродить, реформировать и вооружать новейшим оружием армянскую армию, а также вести переговоры с проблемными соседями.
Решению этих задач, по его мнению, мешают армяно-российские отношения в нынешнем виде, они нуждаются в срочном пересмотре. "Это длительный процесс, требующий несколько этапов, первый из которых - выход из ОДКБ", - заявил Меграбян. Он добавил, что на Армению в ОДКБ в мире смотрят как на страну-сателлита России, и относятся к Армении соответственно.
Армения стала членом ОДКБ из-за интересов России, считает лидер партии "Во имя Республики" Арман Бабаджанян. "Мы оказались в ОДКБ из-за поставки оружия по низким ценам. Но это оружие нас не может защитить. Более того, мы надеялись на это оружие, в итоге получили катастрофу во время арцахской войны 2020 года", - отметил он на конференции.
Участники акции заявили, что выход Армении из ОДКБ должен стать первоочередной повесткой дня во всех регионах страны, и для этого инициаторы акции готовы организовать подобные мероприятия по всей стране.
"Кавказский узел" также писал, что 26 сентября Минобороны Армении отказалось участвовать в учениях ОДКБ. Военное ведомство объяснило это напряженной ситуацией на армяно-азербайджанской границе. Отказ Армении от участия в учениях ОДКБ - политический демарш, связанный с невыполнением военно-политическом блоком своих обязательств, заявили тогда политологи Александр Искандарян и Ара Папян. Напряженная ситуация на армяно-азербайджанской границе не является подлинной причиной отказа от участия в учениях, так как в них планировалось задействовать лишь небольшое число стрелковых подразделений, указал военный эксперт Роберт Назарян.
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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.
Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"