Аналитики отметили снижение уровня протестной активности на Кубани на фоне мобилизации

11 октября 2022, 03:27

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Протесты против частичной мобилизации практически сошли на нет, что связано как с ужесточением законодательства, так и с оттоком протестных масс, считает журналист Андрей Гусий, комментируя попытку поджога военкомата в Горячем Ключе. Протестные настроения сохраняются у небольших групп населения на фоне нейтрального отношения к власти большинства, отметил политолог Геннадий Подлесный. В стране наблюдается поляризация общества, на этом фоне некоторые из страха дальнейшей эскалации ситуации совершают необдуманные поступки, заявил общественный деятель Алексей Тодоренко.

Как писал "Кавказский узел", 6 октября неизвестный поджег здание военкомата в Горячем Ключе, сотрудникам удалось потушить огонь до приезда пожарных. 8 октября СМИ сообщили о задержании подозреваемого в поджоге военкомата.

Динамика протестов в Краснодарском крае на фоне объявленной частичной мобилизации свидетельствует об их снижении, считает региональный редактор РИА «ФедералПресс» Андрей Гусий.

«Динамике протеста в период мобилизации снизилась. Я бы даже сказал, что протест в шестимиллионном Краснодарском крае именно по этой теме фактически сошел на нет. Понятно - есть новое законодательство, есть отток традиционно протестующих, есть вообще смена отношения к протесту, его форматам. Это был вопрос времени. Мы бы все равно неизбежно пришли к такому стечению обстоятельств. К слову, на этом фоне интересно смотрится, например, экологические протесты, которые аполитичны и показывают, что именно волнует жителей», - рассказал Гусий 10 октября корреспонденту «Кавказского узла».

Он отметил, что до попытки поджога не видел никаких сообщений о каких-либо нарушениях в работе военкомата в Горячем Ключе. «Каких-либо историй с Горячим Ключом мне не известно. Может быть, не попадалось в лентах новостей <...> Проблемы с мобилизацией схожи от региона к региону и вряд ли укладываются в местные решения, скорее, есть системная проблема, которую подчеркнул и Владимир Путин, и Дмитрий Медведев. Который, пожалуй, описал все наиболее точно – она идет так, как должна идти, если ее не проводили десятки лет. Механизм скрипит и требует смазки, но работает», - отметил собеседник.

Сам поджог военкомата не стал уникальным для региона событием, отметил Гусий. «Это не уникальный, но и не системный случай. Все такие события никак не влияют на мобилизацию, не влияют на спецоперацию, а только добавляют осужденных по вполне себе предсказуемой статье. Я напомню, ответственность была и до спецоперации за такие поджоги», - заявил политолог.

Ранее в регионе были случаи порчи автомобилей сторонников спецоперации. «Порча машины с буквой Z, как мне кажется, очень близка к расистскому поведению. Один человек получает расходы, порчу имущества, а иногда и здоровья – только потому, что его мнение не совпадают с мнением другого <...> Говоря о протесте, надо отметить, что теперь он перестал быть протестом: порча машин - это <...> порча имущества, поджоги - порча имущества, срыв плаката, как и надписи на стенах - вандализм», - считает собеседник.

При этом, отметил Гусий, какой-либо эскалации конфликта - пусть даже в таком виде - не наблюдается. «Вспомните, например, 2019 год, года ранее. Тогда протест – митинги и прочее – воспринимались правительством, купировались. Сейчас это просто повод для работы МВД», - заключил Андрей Гусий.

В стране отсутствуют площадки для дискуссий по щекотливым вопросам

Участники подобных протестных акций могут мотивироваться извне, так как в Краснодарском крае нет внутренних факторов, которые могли бы провоцировать противостояние с властями, считает директор АНО "Центр прикладной социологии и политологии", член Общественной палаты Краснодарского края Геннадий Подлесный.

«Протеста населения нет. Есть протест отдельных групп, которые сами по себе инициируются, по-видимому, из-за рубежа. Потому что внутренних факторов, чтобы противостоять власти, не имеется. 99% граждан либо поддерживают власть, либо к ней относятся нейтрально. И только очень небольшая группа лиц пытается создать видимость противодействия власти. Что у нее получается крайне плохо», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Поджог военкомата в Горячем Ключе собеседник связал лишь с наличием в кубанских городах таких мотивированных групп активистов. «Это связано с наличием или отсутствием в этих населенных пунктах групп активистов, которые пытаются создать видимость наличия протеста. Самое громкое событие, которые только могло быть – поджог коврика у здания ФСБ. Человека тут же скрутили полицейские. Дело в том, что военкоматы сейчас на острие общественного мнения, поскольку мобилизация идет через них. Потому самый простой способ привлечь внимание к какой-то акции – провести ее против здания военкомата. Почему против здания? Потому что ничего против сотрудников военкомата не делалось», - отмечает собеседник.

14 июня в Краснодаре мужчина бросил в здание краевого управления ФСБ "коктейль Молотова", в результате загорелся коврик для ног около входа. Подозреваемого в попытке поджога задержали полицейские и передали его работникам ФСБ. При себе у него нашли тюбики с синей и желтой краской. При этом подозреваемый не пытался скрыться и смотрел, как горит коврик у здания. В августе ему предъявлено обвинение в совершении теракта и вандализме.

Проблема отсутствия дискуссии в обществе по общественно-значимым вопросам присутствует, однако в случае с противоправными действиями речь не идет об альтернативном мнении, поскольку такой способ не способствует самой дискуссии, отметил эксперт. «Для наличия дискуссии нужна дискуссионная площадка. Но в Краснодаре я таких не видел, чтобы на одной площадке встречались и те, кто за [СВО], и те, кто против. Несколько лет назад мы такие площадки организовывали в 16 муниципалитетах Краснодарского края, куда собирали всех: и тех, кто поддерживал власть, и легальную оппозицию, и представителей ЛГБТ-сообщества. Мы всех собирали и это вызывало огромное удивление. Люди отмечали, что 10 лет говорят о том, что власти делают что-то не то, и впервые видят руководителя муниципалитета, которому могут это сказать и получить от него ответ. Программа называлась «От диалога к пониманию», наш центр за ее реализацию получил диплом от фонда Алексея Кудрина. Правда, после этого у нас были проблемы, продолжающиеся во многом до сих пор. Далее ни диалога, ни понимания не случилось», - рассказал Геннадий Подлесный.

Что касается акций протеста, подобных поджогу военкомата в Горячем Ключе, то, то по его мнению, особой "мысли" в них нет. «Вопрос инакомыслия – крайне философский. Я не вижу мысли среди людей, которые поджигают двери военкоматов или бросают бутылки с горючей смесью в стену», - заключил Подлесный.

Существует опасная тенденция поляризации общества

Люди идут на поступки, заслуживающие осуждения, из страха перед возможными негативными последствиями для общества и страны, отметил руководитель Общественного движения «Гражданский комитет России» в Южном федеральном округе Алексей Тодоренко.

«Я осуждаю тех, кто совершает это. Но я рассматриваю это не как личный протест или личное мнение, а как хулиганство. Если хотите выразить несогласие – пишите о своей позиции. Это еще как-то работает. Но я смотрю телевизор, как эксперты сами же критикуют действия армии, что нужно было по-другому делать - это уже две недели идет на первых каналах. Для чего это делают – не знаю. Если это скажет кто-то простой, то его сразу привлекут, а их нет <...> Такая обстановка способствует нагнетанию социальной напряженности в голова», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он считает, что неверно со стороны властей запрещать пацифистские призывы, так как это негативно влияет на имидж страны. «Это неправильный подход. Из нас делают каких-то злодеев - и весь мир на это смотрит. Если бы мы выходили с плакатами, что нам нужен мир, это было бы правильно и все бы это видели», - сказал Тодоренко.

Опасной тенденцией он считает и поляризацию общества, создание образа врагов народа и предателей. «Это очень опасное общество. Придет к власти кто-то другой, а общество уже подготовлено к чему-то страшному, вот эта злость мне не нравится. Нам очень тяжело будет потом дружить с соседями, после этих действий они останутся все равно нашими соседями. Но я вспомнил Чечню, там тоже все было жестко, но потом помирились», - сказал Тодоренко.

Поджог военкомата не является чем-то уникальным, считает он. «Около года назад у нас поджигали двери ФСБ. Даже в СМИ не было резонанса. О военкомате Горячего Ключа мы не слышали громких историй, связанных с мобилизацией. В регионе были истории, об этом писали: человеку 58 лет - его мобилизовали; другой парень, бывший сотрудник полиции, на инвалидной коляске - ему пришла повестка и под роспись вручили лично, а он 10 лет инвалид», - рассказал Тодоренко.

По его словам, действия исполнителей, осуществляющих мобилизационную работу, которая расходится с декларируемыми правилами, вызывает раздражение и протест в обществе. «Президент говорит одно, а происходит другое <...> У нас около семи человек вернулись. Губернатор сообщал», - отметил собеседник.

Тодоренко отметил, что среди жителей Краснодарского края из-за мобилизации покинула страну лишь малая часть. «Я ни об одном из своих знакомых не слышал, чтобы уехали. Краснодарский край огромен. Наверное те, кто только приехал жить - для них эти переезды легче. У нас за последний год миллион жителей добавилось. [В крае] говорят, это обсуждается, что они вернутся, мы с них спросим, они будут наказаны. Но это говорят в основном те, у кого белый билет. Вот они осуждают <...> Я лично никого не осуждаю и никуда не уеду. Я вожу гуманитарный груз, недавно вернулся с Донбасса <...> Пятый раз отвез груз в пункты временного размещения в Таганрог, общался», - заключил Тодоренко.

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