Мурада Мурадова* везут в суд Махачкалы

29 сентября 2022, 17:08

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Журналисту "Кавказского узла" Мураду Мурадову*, который находился на митинге против мобилизации в Махачкале по редакционному заданию, вменяют в вину участие в несанкционированной акции, сообщила адвокат. Рассмотрение административного протокола намечено на сегодня, Мурадова* вместе с другими участниками акции протеста везут в суд, рассказал он.

Как писал "Кавказский узел", силовики задержали корреспондента "Кавказского узла" и увезли его с места акции противников мобилизации в Махачкале 25 сентября. Журналист успел сообщить, что в машине с ним везут не менее семи сильно избитых задержанных, один из которых весь в крови. Люди в штатском забрали журналистское удостоверение у корреспондента "Кавказского узла" Мурада Мурадова*, после чего его задержали сотрудники полиции. В отделение МВД не был допущен адвокат, полицейские требовали от Мурадова* подписать протокол об административном нарушении. Журналист отказался, его продержали в отделении до утра.

25 сентября силовики в Махачкале также жестко разогнали акцию протеста против мобилизации. По данным правозащитников, был задержан 101 человек. Всего в митинге приняло участие около 300 человек, многие присоединились к митингу стихийно.

Корреспонденту "Кавказского узла" Мураду Мурадову* инкриминируют административное правонарушение по статье об участии в несанкционированных акциях (статья 20.2.6 КоАП РФ). Адвокат пояснила, что журналист неправомерно привлекается за административное правонарушение, так как находился на митинге по редакционному заданию, рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Сам Мурад Мурадов* сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что по данным на 16.45 мск, его везут в Советский районный суд Махачкалы**. "Еду сейчас в суд. Там (на рассмотрение) человек 10-20. Не знаю, когда до меня дойдет очередь", - отметил он.

Часть 6 статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, повлекшие причинение вреда здоровью человека или имуществу, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния) предусматривает штраф в размере от 150 000 до 300 000 рублей, или обязательные работы на срок до двухсот часов, или административный арест на срок до 15 суток.

К 28 сентября около 30 уголовных дел о применении насилия к представителям власти было возбуждено в Махачкале в связи с протестами, сообщили правозащитники. В суды Махачкалы и Хасавюрта поступило как минимум 163 административных дела. Людей подвергли преследованию вопреки их праву на мирные собрания и свободу выражения мнений, указала представитель Верховного комиссара ООН.

Материалы о протестах против мобилизации в СКФО и ЮФО публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Мобилизация и протесты". Также на "Кавказском узле" опубликована справка "Мобилизация: как протестует юг России".

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* Мурад Мурадов внесен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

** дополнение "Кавказского узла" от 17.18 мск

*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.